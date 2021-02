GF Vip, Patrizia Rossetti affonda Maria Teresa Ruta: “Non sono invidiosa di lei, ha sbagliato”

Patrizia Rossetti bacchetta a Maria Teresa Ruta

Nel nuovo numero del magazine Vero è contenuta una lunga intervista a Patrizia Rossetti. Nel corso della chiacchierata la giornalista le ha domandato un suo giudizio sulla vicenda Maria Teresa Ruta e il presunto flirt con Francesco Baccini. Per l’ex gieffina ci sarebbe stato qualcosa, mentre il noto cantautore nega tutto. A tal proposito, la televenditrice, nonostante sia una cara amica della conduttrice sportiva, le ha dato torto affermando che in quella circostanza non doveva tirare fuori nessun nome.

“Anche se siamo grandi amiche, dico a Maria Teresa che al Grande Fratello Vip ha sbagliato…”, ha asserito la donna. Secondo quest’ultima, l’ex moglie di Amedeo Goria avrebbe abbastanza romanzato tutta la vicenda con il cantante, commettendo una leggerezza: “Quando parte da una storia vera e ne fa una fiaba coinvolgendo altre persone, non va bene…”.

La conduttrice non si ritiene invidiosa della Ruta

Oltre a Bacini, quando era ancora una concorrente del Grande Fratello Vip 5, Maria Teresa Ruta ha menzionato anche Alain Delon. Il noto attore transalpino, secondo il racconto dell’ex gieffina, avrebbe preferito andare via da una cena con lei piuttosto che con Alba Parietti. Ovviamente la madre di Francesco Oppini non ha digerito la cosa e, una volta entrata nella casa di Cinecittà, ha voluto smentire la giornalista.

Attraverso il suo profilo Instagram, Patrizia Rossetti in quell’occasione ha preso le parti della soubrette piemontese, attirandosi le critiche da parte dei sostenitori di Maria Teresa. Intervistata dal settimanale Vero, la televenditrice ha voluto replicare a tutti coloro che le hanno puntato il dito contro affermando che lei è solo invidiosa della moglie della madre di Guenda perché lei ha fatto il GF Vip. A tal proposito, la donna ha detto: “Non sono invidiosa…E’ un sentimento che non mi appartiene, e se avessi voluto fare il Grande Fratello Vip l’avrei fatto…”.

Patrizia Rossetti a L’Isola dei Famosi 2021?

Immediatamente dopo la giornalista del periodico Vero ha chiesto a Patrizia Rossetti se siano veritiere tutte le indiscrezioni riguardanti alla sua possibile partecipazione alla 15esima edizione del L’Isola dei Famosi.

A quel punto la diretta interessata ha detto solamente che al momento deve sistemare alcune cose personali prima di partire per la volta dell’Honduras per partecipare al reality show. “Non lo so ancora…Sono in attesa di risposte per problematiche personali e non posso muovermi al momento. La mia partecipazione è un punto interrogativo…”, ha concluso la televenditrice.