GF Vip, Samantha De Grenet scoppia a piangere per Rosalinda: “Non voglio vederti delusa”

Samantha De Grenet consola Rosalinda Cannavò

Samantha De Grenet è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5 solo due mesi dall’avvio del reality show. Nonostante tutto, la soubrette romana è stata in grado di ambientarsi con gli altri coinquilini e stringere un bel rapporto con alcuni di loro. Una su tutte Rosalinda Cannavò che ultimamente non sta vivendo un bel periodo nel loft di Cinecittà.

Prima della sua possibile esclusione dal gioco, la showgirl capitolina ha rassicurato la 28enne messinese quando si è sfogata ancora una volta con lei. Infatti, l’attrice prova una forte delusione nei confronti dell’amica speciale Dayane Mello. A quel punto la De Grenet non è riuscita a trattenere le lacrime dopo aver detto alla compagna d’avventure di aver provato molto dispiacere quando l’ha aiutata a fare la valigia, dicendole: “Non voglio vederti delusa. Non mi piace che stai male”.

Le lacrime della soubrette romana

Recentemente Rosalinda Cannavò sconfortata per quello che sta accadendo al Grande Fratello Vip 5, più volte si è confidata con Samantha De Grenet. La 28enne siciliana infatti, parlando con quest’ultima le ha detto che non riesce a capire gli atteggiamenti di Dayane Mello. A quel punto, mentre si trovava in giardino con Adua Del Vesco, la soubrette capitolina si è commossa perché potrebbe essere la prossima eliminata dal reality show di Canale 5.

Visibilmente amareggiata la gieffina ha detto: “Oggi sono stata contenta di averti aiutato a fare la valigia, però mi è dispiaciuto moltissimo”. Vedendola in quello stato, l’ex attrice di Ares Film ha rassicurato la compagna d’avventure dicendole: “Non sto male perché vado a casa, sto male per una delusione. Mi passerà, nella vita quante delusioni capitano?”.

Samantha De Grenet dà un consiglio a Rosalinda Cannavò

Confrontandosi con Samantha De Grenet nel giardino della casa del Grande Fratello Vip 5, Rosalinda Cannavò ha ammesso: “Io non vedo l’ora che finisce tutto, perché sono stanca di dover litigare”. A quel punto la soubrette ha dato un consiglio alla 28enne messinese: “Perché devi smettere di farlo!”.

Dopo queste parole la ragazza ha manifestato il suo affetto nei confronti dell’amico, dicendole: “Sapere che sono importante, questo è quello che conta per me, di tutto il resto non mi frega niente. Poi sicuramente ho sbagliato in tante situazioni”.