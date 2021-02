GF Vip, Giulio Pretelli incontra Pierpaolo e annuncia: “Diventerai zio”. Piovono critiche (VIDEO)

Giulio Pretelli annuncia che diventerà padre

In occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5 in onda venerdì, Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo, è entrato nella casa più spiata d’Italia per fare un annuncio. Il 20enne abbastanza emozionato ha raccontato all’ex Velino di Striscia la Notizia la sua storia d’amore con la sua ragazza Alessia iniziata all’incirca cinque mesi fa. “Questa ragazza mi è stata tanto vicino in questi mesi. Sono innamorato di lei”, ha detto l’opinionista di Barbara D’Urso al gieffino.

Poi armandosi di coraggio, il giovane ha svelato una novità molto importante al consanguineo: “Ti ricordi quella grande responsabilità di cui mi hai parlato quando sei diventato padre? Diventerai zio. Sono sicuro che, oltre a essere un fratello fantastico, sarai uno zio fantastico. Sono sicuro della mia scelta. Sono pronto ad affrontarla”. (Continua dopo il video)

La reazione di Pierpaolo Pretelli

Ovviamente Pierpaolo Pretelli come tutti i telespettatori del Grande Fratello Vip 5 sono rimasti senza parole perché non si aspettavano minimamente una cosa del genere. Tuttavia, l’ex Velino di Striscia la Notizia rivendendo in suo fratello quello che ha passato lui anni fa, gli ha detto: “Tu sei felice? È quello l’importante”, sono le prime parole del gieffino dopo la notizia.

“Tu per me sei ancora il mio fratellino. Questa notizia è stupenda. Se tu sei convinto, io potrò darti tutti i suggerimenti. Spero che tu sia lucido e pronto. Penso che l’amore che dai a Leo potrai darlo a tuo figlio. Non ci credo”, ha affermato il 30enne lucano.

La reazione del popolo del web e di Cristiano Malgioglio

Ma l’annuncio di Giulio Pretelli al Grande Fratello Vip 5 non ha convinto tutti. Infatti, immediatamente dopo aver comunicato che diventerà padre sul web è scoppiata una vera e propria polemica e anche nello studio del reality show di Canale 5 si è sollevata qualche voce di scetticismo. Ad esempio Cristiano Malgioglio che ha fatto notare che il 20enne lucano avrebbe potuto comunicare il lieto evento al fratello tra qualche giorno, dopo la sua uscita dalla casa di Cinecittà.

“Scusa, ma perché lo dice adesso? Si vedono fra tre giorni, non poteva aspettare a dirglielo? Doveva dirglielo proprio ora?”, ha detto il paroliere siciliano al conduttore. Inoltre, in rete alcuni utenti hanno scritto che ora Giulio e la fidanzata Alessia saranno sempre presenti nei salotti dalla D’Urso documentando l’intera gravidanza. Ecco il video dello sfogo di Malgioglio: