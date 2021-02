Patrizia De Blanck in diretta offende una protagonista del GF Vip: “Quella è una stron*a” (VIDEO)

Patrizia De Blanck la combina grossa al GF Vip 5

Come tutti ben sanno Patrizia De Blanck è una donna che dice ciò che pensa. Di conseguenza in questi cinque mesi di permanenza sia dentro che fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 5 di certo non si è trattenuta. Ad esempio, lo scorso dicembre dallo studio la di Cinecittà, dopo essere stata eliminata dal gioco la nobildonna romana è sbottata contro Stefania Orlando dandole della bugiarda.

In quell’occasione però, gli attenti telespettatori hanno sentito che l’80enne ha pronunciato anche un insulto davvero pesante nei confronti della gieffina. Circostanza che poi è stata seccamente smentita dalla Contessa.

La Contessa offende in diretta Antonella Elia?

Venerdì sera, in occasione della semifinale del Grande Fratello Vip 5, l’opinionista Antonella Elia e la neo uscita Samantha De Grenet hanno avuto una nuova discussione in diretta, ma stavolta entrambe nello studio di Cinecittà. Le due donne hanno detto a chiare lettere di non volersi più vedere una volta finito il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini. Appena è finita la lite, l’ormai ex gieffina si è precipitata a salutare la Contessa Patrizia De Blanck che l’ha abbracciata e le ha detto nell’orecchio: “Quella è una str**za“.

A chi si è riferita la nobildonna romana? Forse alla collega di Pupo che aveva appena attaccato la sua amica? La nobildonna infatti conosceva la soubrette capitolina anche prima del GF Vip 5 ed ha asserito anche: “Lei è una donna splendida. Poteva anche essere mia figlia“. Ricordiamo che diversi anni fa la De Blabck ha avuto una storia col padre di Samantha. (Continua dopo il video)

Patrizia insieme a Rosalinda ed Andrea dietro le quinte del GF Vip 5

Immediatamente dopo la puntata del Grande Fratello Vip 5, Patrizia De Blanck, Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga hanno realizzato una clip nel backstage del reality show di Canale 5 e poi l’hanno postata sui social network.

“Sono qui con Andrea e Rosalinda che finalmente è uscita. Stanotte questi due avranno un week end passionale. Io sarò un angioletto su di loro. Se lo meritano questo amore che hanno. Sono due bravi ragazzi, belli, bravi e splendidi. Posso fargli tanti auguri per la loro storia. Mi piacciono molto questi due bei ragazzi e mi sento davvero di augurare loro il meglio per il futuro e adesso gli abbraccio forte”, ha detto la Contessa romana.