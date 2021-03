Il Paradiso delle signore anticipazioni 4 marzo: Ludovica nei guai, Gloria si nasconde

Nella puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica sarà nei guai a causa del Mantovano. La fanciulla, ormai, non saprà più come fare in quanto l’uomo si mostrerà completamente ossessionato da lei.

A tal proposito, dunque, sarà opportuno chiedere aiuto a qualcuno e ci penserà Marcello. Per quanto riguarda Vittorio, invece, il capo dello shopping center si mostrerà particolarmente entusiasta per il lancio del nuovo modello british di Gabriella.

Gloria si nasconde al Paradiso delle signore

Le anticipazioni della puntata di giovedì 4 marzo del Paradiso delle signore rivelano che al grande magazzino ci sarà grosso fermento. Il direttore dello shopping center sarà su di giri per il lancio della nuova collezione. Conti ha deciso di dare seguire il consiglio di Beatrice dando fiducia a Gabriella, pertanto, sarà molto curioso di capire quale sarà il riscontro dei clienti in merito al nuovo modello. Nel frattempo, al negozio ci sarà anche la visita della zia Ernesta.

La donna si dirigerà da Federico per consegnarvi il vestito che ha accuratamente lavato e stirato. Il giovane dovrà andare ad una cena a casa Bergamini, per tale ragione, non potrà assolutamente sfigurare. Per quanto riguarda Gloria, invece, vedremo che la donna assumerà un comportamento alquanto bizzarro in quanto si nasconderà per non farsi vedere. Il suo atteggiamento non potrà che generare dei sospetti.

Anticipazioni 4 marzo: Ludovica nei guai

Su di un altro versante, invece, nella puntata del 4 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Ludovica si troverà a dover gestire una situazione davvero particolare. Nello specifico, il Mantovano comincerà a comportarsi in modo davvero ossessivo nei suoi confronti. La situazione diventerà così complessa al punto che Marcello non riuscirà più a mantenere il segreto e si aprirà con Armando. Durante una conversazione, infatti, dirà al capo-magazziniere tutto quello che sta accadendo a lui e alla Brancia.

Ferraris, dal canto suo, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente spiazzato e preoccupato. Ludovica, intanto, riceverà un’altra minaccia da parte del malvivente. La ragazza non saprà più come fare e si lascerà travolgere dal panico. Allo scopo di mettersi al sicuro, la fanciulla deciderà di rifugiarsi a casa di Marcello non sapendo da quale altra persona andare. Tale situazione, ovviamente, contribuirà ad aumentare ancor di più il feeling esistente tra i due giovani.