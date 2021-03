Isola dei Famosi 2021: svelati tutti i concorrenti ufficiali, opinionisti ed inviato

Riparte L’Isola dei Famosi con la 15esima edizione

Al termine della quinta edizione del Grande Fratello Vip che ha decretato la vittoria di Tommaso Zorzi, il giorno seguente è stato svelato il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021. Dopo una serie di indiscrezioni che sono circolate sul web finalmente ci sono state delle conferme ma anche delle smentite.

Tutto pronto per il ritorno del reality show che, dopo un anno di stop, dovuto all’emergenza sanitaria ancora in corso, ripartirà da un volto nuovo: Ilary Blasi. La sua collega Alessia Marcuzzi, infatti, conduttrice delle ultime edizioni del format targato Magnolia, ha lasciato la guida per dedicarsi ad altri impegni professionali. Sarà al timone de Le Iene Show e forse Scherzi a Parte.

Data d’inizio, la conduttrice, opinioniste e inviato in Honduras

Come è stato annunciato giorni fa, la 15esima edizione de L’Isola dei Famosi prenderà il via da lunedì 15 marzo e andrà in onda ogni settimana con un duplice appuntamento, ovvero anche il giovedì sera. Il reality show targato Magnolia come di consueto andrà in onda su Canale 5 per circa tre mesi.

Ilary Blasi sarà affiancata da Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi, nuove opinioniste del format. Mentre l’inviato sarà invece il campione olimpionico di nuoto Massimiliano Rosolino che prenderà il posto di Alvin. La location del format sarà ancora una volta l’Honduras. Ma chi saranno in naufraghi ufficiali di questa nuova stagione?

Il cast ufficiale de L’Isola dei Famosi 2021

Nella giornata di martedì 2 marzo 2021 hanno reso noto il cast ufficiale dell’Isola dei Famosi 15. In Honduras si recheranno: l’ex calciatore Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi, il famoso youtuber e conduttore del GF Vip Party Awed. Ma anche l’attore Brando Giorgi, Vera Gemma, ovvero figlia del grande Giuliano, l’ereditiera e modella Drusilla Gucci, l’ex Miss Italia Carolina Stramare. Ma anche il modello Akash Kuhmar, nonostante le voci di un suo possibile abbandono dopo aver litigato con gli autori.

Troveremo anche: il Visconte Guglielmotti, la comica e la barzellettiera Valentina Persia, la showgirl Angela Melillo, Gilles Rocca, ex vincitore Ballando con le Stelle, l’attore Roberto Ciufoli. L’ex Letterina Francesca Lodo, Daniela Martani, ex gieffina e il comico Beppe Braida. Nel cast dell’Isola del reality show dovevano esserci anche Amedeo Goria e Giovanni Ciacci, ma sono rimasti a casa a causa del non superamento dei test medici. Ecco la foto di gruppo: