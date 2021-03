Maria Teresa Ruta con le minigonne al GF Vip: “Il mio compagno Roberto non ha gradito…”

Maria Teresa Ruta fa una rivelazione sul compagno

Lunedì notte dopo quasi sei mesi di programmazione si è conclusa la quinta edizione del Grande Fratello Vip con la vittoria di Tommaso Zorzi. Ora tutti gli ex gli ex inquilini del loft di Cinecittà possono tornare alla vita di tutti i giorni godendosi le loro famiglie ed amici lontano dalle telecamere e dai riflettori. Tuttavia, il vincitore spera vivamente che queste non si spengano mai perché ha fame di fare televisione, ma stavolta come conduttore. Tra le protagoniste del GF Vip 5 c’è senza dubbio Maria Teresa Ruta.

Quest’ultima, uscita dalla casa più spiata d’Italia un paio di settimane fa, recentemente ha rilasciato una lunga intervista al periodico Nuovo Tv. In quell’occasione la giornalista ha fatto una rivelazione inaspettata sul compagno Roberto Zappulla: “Mi sono un po’ lasciata andare nella casa, mettendo minigonne e pantaloncini. Non l’ha tanto gradito”. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cos’altro ha confessato alla nota rivista.

La giornalista nega di essere ricorsa alla chirurgia estetica

Intervistata dal magazine diretto da Riccardo Signoretti l’ex gieffina Maria Teresa Ruta Maria ha ribadito ancora una volta di non essere disposta a ricorrere alla chirurgia estetica, dicendosi non schiava del ritocchino. La madre di Guenda Goria è al naturale come è apparsa nei suoi cinque mesi di permanenza all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5.

Dopo questa lunga esperienza che porterà sempre nel cuore e che di certo l’ha cambiata parecchio. ora i suoi ammiratori sperano vivamente che la giornalista possa tornare presto sul piccolo schermo per mostrare a tutti la sua grande professionalità.

Maria Teresa Ruta sposa il compagno Roberto Zappulla?

Parlando col giornalista del settimanale Nuovo Tv, Maria Teresa Ruta ha spiegato ai lettori come riesce a rimanere in forma a questa età. A quel punto, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha detto: “L’alimentazione è importante. Non bisogna privarsi di nulla e camminare 40 km alla settimana”.

Dopo la lunga esperienza al reality show di canale 5 condotto da Alfonso Signorini, la madre di Guenda Goria è pronta a convolare a nozze con lo storico compagno Roberto Zappulla. “Matrimonio subacqueo! Poi faremo un matrimonio diffuso, nel senso che gireremo per tutta l’Italia”, ha detto l’ex conduttrice de La Domenica Sportiva.