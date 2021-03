Oroscopo 4 marzo 2021: cambiamenti per Gemelli, responsabilità per Bilancia

L’Oroscopo del 4 marzo 2021 esorta i Gemelli a cimentarsi in nuovi cambiamenti. Vergine e Acquario, invece, dovranno mantenere un profilo decisamente più basso. Per i Bilancia sono in arrivo responsabilità.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Questo è il momento di dedicarvi un po’ di più alla cura di voi stessi e della vostra mente. Negli ultimi giorni siete stati assopiti dai bisogni degli altri e stavolta è il caso di pensare a voi. In campo professionale dovete rivedere i termini di un accordo, forse siete stati troppo impulsivi.

Toro. I nati sotto questo segno cominceranno la giornata con un po’ di nervosismo in più rispetto al solito. Questo potrebbe portare a delle controversie dal punto di vista sentimentale. Sul lavoro, invece, sarete più calmi e risoluti, specie se dovessero verificarsi delle controversie.

Gemelli. Coloro i quali stanno vivendo un periodo di cambiamenti dovrà fare attenzione. Le decisioni che prenderete nell’imminente futuro potrebbero condizionare in modo importante l’andamento della vostra vita futura. In amore potrebbe nascere qualche incomprensione con il partner.

Cancro. Se nei giorni passati avete vissuto qualche momento burrascoso in campo sentimentale, a partire da oggi potrebbe tornare il sereno. Tutto, naturalmente, dipenderà anche da voi e dall’impegno che ci metterete per ricostruire un rapporto compromesso. Nel lavoro, invece, siate cauti e non lasciatevi andare a spese folli.

Leone. Non tirate troppo la corda dal punto di vista sentimentale. Se siete indecisi, cercate di non tenere in bilico qualcuno che vi interessa sul serio. Nel lavoro ricordate che la strada più semplice non è mai quella più soddisfacente. Tenete bene a mente questo concetto prima di prendere delle decisioni.

Vergine. Urge una ventata di novità, specie dal punto di vista sentimentale. Se la vostra storia vi sembra troppo piatta o un po’ spenta cercate di inventare qualcosa di nuovo per rendere il clima un po’ più frizzante. Nel lavoro tutto procederà senza troppi intoppi secondo l’Oroscopo del 4 marzo.

Previsioni 4 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro ci sono delle novità in arrivo e delle responsabilità da assumervi. Questo potrebbe rendervi un po’ più stressati del solito. In campo sentimentale, invece, cercate di non trascurare il partner. Anche dal punto di vista delle amicizie dovete cercare di essere un po’ più presenti.

Scorpione. L’Oroscopo del 4 marzo denota una giornata molto promettente per quanto riguarda l’amore. Siete pieni di passione e sensualità, tuttavia, dovete prestare attenzione alla gelosia, la quale potrebbe creare qualche piccolo fraintendimento. Nel lavoro ci vuole organizzazione.

Sagittario. Cercate di godervi questa giornata trascorrendo un po’ di tempo con le persone care. Una piccola fuga dalla realtà è, talvolta, necessaria per riuscire a ricaricarsi e tornare pieni di energia. Nel lavoro sono stati giorni impegnativi, pertanto, un po’ di meritato relax sarà utile.

Capricorno. Giornata un po’ turbolenta per voi. Questo non è il momento giusto per prendere decisioni importanti. Le persone che vi circondano farebbero bene a non stuzzicarvi troppo o potrebbero rischiare di intavolare fastidiose discussioni. Vi sentite stanchi anche fisicamente.

Acquario. Se state pensando di apportare un cambiamento radicale alla vostra vita, non è il caso di farlo adesso. Per il momento è meglio mantenere un profilo basso e non sollevare troppi polveroni. In amore, invece, c’è sintonia con il partner, mentre per quanto riguarda i single, meglio attendere tempi migliori.

Pesci. Oggi potrebbe nascere qualche piccola querelle in campo lavorativo, per tale ragione cercate di mantenere la calma e di evitare di intavolare discussioni. Sommariamente è un periodo alquanto positivo per quanto riguarda la vostra carriera. Potrebbero presentarsi occasioni interessanti per farsi notare.