Uomini e Donne, Maria De Filippi annuncia: “Tina Cipollari sta male”. Gianni spiega il motivo

Tina Cipollari assente a Uomini e Donne: il saluto di Maria De Filippi

Nel quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne, nei primi minuti di messa in onda la padrona di casa Maria De Filippi ha fatto sapere ai presenti che Tina Cipollari non è presente in trasmissione. Approfittando di questa precisazione, la conduttrice pavese le ha fatto un caloroso saluto. Ma per quale ragione la storica opinionista frusinate era assente al dating show di Canale 5?

A confessarlo è stata la stessa Queen Mary, affermando che la vamp si è sentita poco bene in queste ultime ore. “Gianni saluta Tina che oggi non sta bene…”, ha detto la presentatrice. Naturalmente l’ex ballerino di Amici ha immediatamente salutato la collega dicendo: “Ciao Tina, torna presto…”. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa è accaduto all’ex moglie di Kikò Nalli.

Gianni Sperti spiega il motivo dell’assenza di Tina

Subito dopo, sempre a Uomini e Donne Maria De Filippi ha domandato a Gianni Sperti di rendere nota la motivazione per la quale Tina Cipollari si è sentita poco bene, e di conseguenza non è riuscita a essere presente in studio per realizzare la registrazione del dating show Mediaset.

A quel punto l’ex ballerino di Buona Domenica, dopo aver fatto un sorriso di circostanza, ha confessato: “Ha avuto un’indigestione perché mangia troppo, mangia lo spuntino suo e lo spuntino mio, e questo è il risultato…”. A quel punto tutti gli spettatori presenti nello studio 6 del centro Elios hanno applaudito in segno di vicinanza alla vamp frusinate, nella speranza che la stessa possa ritornare presto in trasmissione e in forma smagliante.

La Cipollari assente a Uomini e Donne: Gemma Galgani felice

Subito questa precisazione, la conduttrice Maria De Filippi ha detto che l’assenza di Tina Cipollari a Uomini e Donne farà molto piacere alla sua acerrima nemica Gemma Galgani. “Sicuramente sarà molto contenta Gemma…”, ha detto la moglie di Maurizio Costanzo.

A quel punto Gianni Sperti ha immediatamente detto di pensarla come la padrona di casa: “Si, Gemma sarà felicissima…”. Queen Mary ha chiesto alla regia del dating show di mostrare un RVM per introdurre l’argomento dell’appuntamento del giovedì, ovvero la travagliata vita amorosa della 71enne piemontese.