Pierpaolo Pretelli, la madre contro Giulia Salemi? “Dammi tempo che…”

La madre di Pretelli contro Giulia Salemi?

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa da una settimana, ma l’amore tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi continua anche al di fuori della casa più spiata d’Italia. Tuttavia, nelle ultime ore questa relazione potrebbe essere stata nuovamente minata da un attacco non di una persona molto vicina all’ex Velino di Striscia la Notizia. Di recente, infatti, la madre del 30enne lucano ha condiviso su Facebook un detto partenopeo: “Dicette ‘o pappice vicino à noce dammi tempo che te spertoso”.

Ovviamente il motto non é passato inosservato perché traducendolo in lingua italiana vuol dire: “Dammi tempo e troverò il modo di dimostrarti che ho ragione”. Frase che per tanti utenti web tale gesto sembra essere una vera e propria frecciatina velenosa nei confronti dell’influencer italo-persiana. A rafforzare tale ipotesi una segnalazione da parte di una famosa influencer. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa sta accadendo.

La segnalazione di Deianira Marzano

A tal proposito è arrivata una segnalazione da parte di Deianira Marzano. La nota influencer infatti, sostiene che questo detto napoletano è rivolto proprio a Giulia Salemi. La donna ha fatto notare come il post polemico della madre di Pierpaolo Pretelli sia apparso su Facebook dopo che era stato reso virale la clip di presentazione dell’influencer italo-persiana e il figlio insieme ospiti a Verissimo.

Infatti sabato pomeriggio la coppia era ospite da Silvia Toffanin per un’intervista dopo l’uscita dal Grande Fratello Vip 5. La madre del 30enne lucano, quindi, ha fatto capire ancora una volta di non gradire particolarmente la modella.

I dubbi della madre di Pierpaolo Pretelli

Lo scorso dicembre, dopo che Elisabetta Gregoraci ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip 5, Pierpaolo Pretelli ha iniziato una storia con Giulia Salemi. Una scelta che ha fatto storcere il naso ai suoi familiari che preferivano la soubrette calabrese.

La madre del 30enne lucano infatti, non ha mai nascosto di non gradire il fatto che il primogenito faccia coppia con l’italo-persiana. Quest’ultima e la signora Pretelli successivamente ebbero poi modo di confrontarsi all’interno del loft di Cinecittà, anche se quel presunto chiarimento non ha ancora sciolto le perplessità da parte della donna.