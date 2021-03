Stefania Orlando affossa Dayane Mello: “Non è stata per nulla coraggiosa”

Stefania Orlando punge Dayane Mello a Verissimo

Sabato scorso su Canale 5 è andata in onda una puntata speciale di Verissimo con i quattro finalisti del Grande Fratello Vip 5. L’ultima in ordine di interviste è stata Stefania Orlando che al reality show si è classificata terza. La bionda conduttrice ha ripercorso la sua avventura all’interno della casa più spiata d’Italia, al fianco del suo amico speciale Tommaso Zorzi. Ad un certo punto la conduttrice Silvia Toffanin le ha chiesto con quale dei suoi ex compagni d’avventura non uscirebbe a cena.

La moglie di Simone Gianlorenzi ha approfittato della situazione per pungere la dua nemico dentro il loft di Cinecittà, ovvero Dayane Mello. La donna ha ammesso di aver stimato la brasiliana come giocatrice, ma secondo lei la modella ha commesso un errore durante la finalissima: “Non mi ha sfidato e lì secondo me è caduta. Non è stata così coraggiosa, doveva sfidarmi anche alla fine”.

La conduttrice romana è l’amicizia con Tommaso Zorzi

Dopo la finale del primo marzo, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi si sono ritrovati insieme, ma stavolta nello studio di Verissimo. La loro amicizia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 continua anche a riflettori spenti, nonostante la distanza.

I due nel salotto di Silvia Toffanin hanno ricordato la loro avventura insieme, affermando di essersi trovati fin dal primo giorno. Poi l’ex gieffina, abbastanza orgogliosa, ha ammesso di aver sempre tifato per il rampollo meneghino. La conduttrice era certa che non avrebbe resistito più di un mese nel reality show di Canale 5, e invece: “Condividere il podio con lui è stato il massimo”.

Stefania Orlando parla dell’ex marito Andrea Roncato

Ospite a Verissimo, Stefania Orlando ha fatto delle precisazioni sulle precedenti dichiarazioni del suo ex marito. L’ex gieffina ha ribadito che è stata lei a porre fine ad un matrimonio che non funzionava più da molti mesi e per numerose ragioni.

Ricordiamo che Andrea Roncato in diverse interviste ha affermato di aver avuto problemi con delle sostanze stupefacenti, anche durante le nozze con la conduttrice, ma quest’ultima, ha asserito: “C’erano dei problemi, alcuni non li conoscevo…tante cose le ho sapute dopo. L’ho scoperto successivamente, non mi sono mai accorta di nulla”.