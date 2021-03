Andrea e Nicolò Zenga di nuovo in guerra con il padre Walter? Brutto gesto sui social (FOTO)

Come volevasi dimostrare, diranno in molti, una volta che i riflettori della casa del GF Vip si sono spenti, tra Andrea, Nicolò e Walter Zenga sembra essere tornato il tempo grigio. Un po’ di tempo fa, in molti erano rimasti colpiti dalla reunion a cui i tre protagonisti avevano dato luogo.

Ebbene, a distanza di qualche giorno, sembra che le cose siano nuovamente capitolate. Il chiaro segnale dell’esistenza di problemi familiari è arrivato dai social dei due ragazzi. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La promessa non mantenuta di Walter Zenga

Dopo aver lamentato l’insofferenza nell’avere un padre assente, Andrea e Nicolò Zenga hanno avuto modo di chiarire con Walter. Quest’ultimo, con il suo modo di fare alquanto orgoglioso, aveva dichiarato che si sarebbe impegnato affinché il rapporto con i suoi figli fosse migliore. Malgrado la distanza che li separa, infatti, i tre erano riusciti ad organizzare un incontro a Osimo per riavvicinarsi il più possibile. Tale evento era stato immortalato anche sui profili Instagram dei diretti interessati. (Continua dopo il post)

Ebbene, se Walter continua a tenere questo post tra i suoi contenuti social, lo stesso non può dirsi per i suoi due figli. I fan più attenti dei ragazzi, infatti, si sono resi conto del fatto che sia Andrea sia Nicolò hanno rimosso tale contenuto dai loro rispettivi profili Instagram. Questo gesto, a distanza di circa 15 giorni da quell’evento, ha condotto i fan verso un’univoca conclusione.

Il gesto di Andrea e Nicolò

A quanto pare, tra Walter, Andrea e Nicolò Zenga potrebbero essere tornati nuovamente i problemi. Per il momento, però, i tre protagonisti di questo intrigo non sono intervenuti per commentare quanto accaduto, tuttavia, non è escluso che presto possano farlo in qualche trasmissione. Barbara D’Urso, ad esempio, aveva preso molto a cuore queste vicende, pertanto, è probabile che ospiti i protagonisti nei suoi programmi per chiarire la vicenda.

Al momento, però, soprattutto Andrea sembra essere abbastanza tranquillo e sereno, almeno da quanto traspare dai social. Il ragazzo si sta concentrando sulla sua nuova fiamma Rosalinda, con la quale sta trascorrendo la maggior parte del suo tempo. I due, contrariamente a quanto molti si aspettavano, stanno approfondendo la loro conoscenza anche una volta che il reality show è volto al termine. Non ci resta che attendere per scoprire anche questa vicenda come si evolverà.