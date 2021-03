Uomini e Donne, anticipazioni del 12 marzo: Samantha vede Gero e litiga con Armando

Quinto ed ultimo appuntamento settimanale di Uomini e Donne

La programmazione di Uomini e Donne è giunta al termine. Infatti, oggi pomeriggio alle 14:45 su Canale 5 andrà in onda l’ultimo appuntamento settimanale. Cosa accadrà nella puntata di venerdì 12 marzo 2021? Gli spoiler forniti dal blog Il Vicolo delle News, svelano che Samantha si è vista con Gero ma quest’ultimo ha fatto un’esterna anche con Lara.

Inoltre in trasmissione ci sarà una forte discussione tra la nuova tronista ed Armando Incarnato. Nella lite si intrometterà anche l’opinionista Gianni Sperti. Ma andiamo a vedere nello specifico cosa vedremo nelle prossime ore.

La tronista Samantha continua a frequentare Gero

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne, svelano che la tronista Samantha, dopo lo scorso appuntamento del dating show di Maria De Filippi si è incontrata con il cavaliere siciliano Gero. I due avranno una breve conversazione e si sono detti interessati l’uno all’altra. Ma non è finita qui, il ragazzo la stessa sera uscito con Lara.

In trasmissione Ugo e Alessio si stanno risentendo, in particolar modo il secondo. Entrambi poi andranno a parlarle con la dama durante i balli che ci saranno in puntata. A quel punto interverrà Armando Incarnato interverrà attaccando Samantha. Inoltre, l’imprenditore napoletano le dirà di essere una ragazza incoerente per il fatto che Alessio e Gero sono molto diversi sia dal punto di vista fisico che caratteriale.

Trono over: forte discussione tra Armando Incarnato e Samantha

Gli spoiler dell’appuntamento di Uomini e Donne in onda oggi pomeriggio, rivelano anche che Armando Incarnato insinuerà che la tronista Samantha non sia interessata veramente ad Alessio. La diretta interessata dirà l’esatto contrario ribadendo che il suo prototipo sarebbe Gero. Infatti, durante il suo breve percorso al Trono classico, la ragazza conferma ha sempre avuto ragazzi mori.

Ma Alessio la prenderà molto dal punto di vista del carattere ed è ad oggi il suo preferito. A quel punto interverrà l’opinionista Gianni Sperti che sosterrà che il cavaliere partenopeo si stia solo vendicando dell’intervento di Samantha contro di lui nelle scorse puntate. Subito dopo scenderanno due ragazze per il siciliano ma lui dirà di star bene così per il momento e le manderà via entrambe.