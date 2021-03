Il Paradiso delle signore anticipazioni 16 marzo: disastro economico per Cosimo

Le anticipazioni della puntata di martedì 16 marzo del Paradiso delle signore rivelano che l’affare tra Umberto e Cosimo rischia di saltare. Nel caso in cui questa ipotesi dovesse verificarsi, per il Bergamini potrebbe mettersi davvero molto male dal punto di vista economico.

Nel frattempo, zia Ernesta prenderà una decisione inaspettata che Stefania farà fatica ad accettare. Marta, invece, farà una nuova telefonata a suo marito Vittorio durante la quale gli farà una comunicazione inattesa. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Anticipazioni 16 marzo: la decisione di zia Ernesta

Nel corso della puntata del 16 marzo del Paradiso delle signore vedremo che zia Ernesta scoprirà che Silvia ha deciso di non tornare più a Milano. La donna non si sente più legata a tale città dopo la partenza del suo ex marito Luciano e Clelia, per tale ragione, preferisce restare a Parigi dalla figlia. Una volta appresa questa decisione, dunque, la zia sceglierà di tornare a Lecco. Quando Stefania scoprirà le intenzioni della donna, però, ci rimarrà malissimo e non sembrerà affatto propensa a seguirla nel suo progetto.

La giovane, ormai, si è ambientata benissimo in città e non ha alcuna intenzione di andare via. Vittorio, invece, riceverà una nuova telefonata da sua moglie. Marta si metterà in contatto con lui e gli spiegherà di aver cambiato idea in merito al suo ritorno. La donna, infatti, deciderà di restare ancora un po’ di tempo lontano da Milano, evidentemente non ha ancora perdonato del tutto la sua famiglia per quello che è accaduto. A Villa Guarnieri, intanto, ci sarà un’altra questione molto spinosa da gestire.

Cosimo nei guai al Paradiso delle signore

Umberto chiederà a Cosimo di parlare di affari e gli spiegherà che il loro accordo potrebbe saltare. Se questo dovesse accadere, il giovane Bergamini si troverà ad affrontare una situazione davvero difficoltosa dal punto di vista finanziario. Per tale ragione, il ragazzo non potrà fare a meno di portare questo malessere e questa preoccupazione anche nella sua vita di coppia con Gabriella.

A casa di Umberto, intanto, tutto sarà pronto per la grande cena, a cui avrebbe dovuto partecipare anche Marta. La ragazza, però, come già anticipato a Vittorio, non si presenterà. Gli invitati, dunque, cominceranno a farsi delle domande sui motivi della sua assenza. In merito a Marcello e Ludovica, invece, i due continueranno a stare lontani, tuttavia, non potranno fare a meno di pensarsi reciprocamente.