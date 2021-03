Anticipazioni di Uomini e Donne: Gemma Galgani cade dalle scale dello studio e si ferisce

Nuova registrazione di Uomini e Donne con tanto di incidente

Per il secondo giorno consecutivo nello studio 6 del centro Elios di Roma si sono registrate altre puntate di Uomini e Donne. Stando alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News, Gemma Galgani è stata ancora una volta protagonista assoluta. Ma stavolta in negativo, infatti pare che la dama torinese si sia fatta male cadendo dalle scale e si sarebbe anche ferita.

Pare che la padrona di casa Maria De Filippi abbia notato il sangue sulle ginocchia della 71enne ed ha fatto intervenire il medico del dating show Mediaset che ha immediatamente soccorso l’acerrima nemica di Tina Cipollari. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa è accaduto in trasmissione.

Gemma Galgani cade dalle scale e si fa male

Stando agli spoiler forniti in rete da Il Vicolo delle News, la registrazione è iniziata con un RVM in cui fanno vedere Gemma Galgani che quasi emozionata dice di voler rivedere Maurizio, non il poeta. Infatti, la sera precedente si sono incontrati a casa di lei.

In studio entra la 71enne è entrata con il sottofondo musicale “Vola Vola l’Ape Maya”, voluto naturalmente da Tina Cipollari. Ma alla fine della passerella la dama piemontese è caduta. Subito dopo Gems si è seduta e la conduttrice pavese ha immediatamente visto che l’anziana donna si e sbucciata entrambe le ginocchia e le stava colando anche parecchio sangue da esse.

Gemma Galgani soccorsa, Maurizio lascia Uomini e Donne

A quel punto è intervenuta la sua acerrima nemica Tina Cipollari che naturalmente ha rassicurato ironicamente tutti i presenti che stando comunque in piedi e riuscendo a camminare non è accaduto nulla di grave. Tuttavia, Gemma Galgani è stata accompagnata fuori dallo studio di Uomini e Donne e portata a medicare le ferite e cambiare le calze.

In tutto questo la vamp frusinate ha continuato a scherzare facendo delle battute pungenti e scatenando l’iralità degli spettatori. Una giornata no per la 71enne torinese, infatti oltre alla caduta dalle scale ha anche chiuso la puntata il lacrime per l’abbandono del cavaliere Maurizio. Quest’ultimo infatti, indispettito da alcuni commenti degli opinionisti del dating show di Maria De Filippi ha deciso di abbandonare il Trono over.