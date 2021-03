Segnalazione su Matteo Ranieri: “Non è un bravo ragazzo” ecco che fa per farsi lasciare da Sophie (FOTO)

In queste ore, sul profilo Instagram di Deianira Marzano è apparsa una segnalazione alquanto grave su Matteo Ranieri. Nello specifico, un utente ha dichiarato di essere a conoscenza di informazioni molte precise circa la vita privata del ragazzo.

L’ex corteggiatore di Uomini e Donne, secondo quanto rivelato da questa utente, non sarebbe il classico bravo ragazzo che ha sempre fatto credere. In realtà, infatti, il protagonista sarebbe fidanzato e starebbe facendo di tutto per farsi lasciare dalla Codegoni. Ecco in che modo.

La segnalazione su Matteo Ranieri

Una fan di Deianria ha fatto una segnalazione molto grave contro Matteo Ranieri. Stando a quanto emerso, pare che il giovane abbia, in realtà, una fidanzata. La ragazza in questione sarebbe di Genova e starebbe con Ranieri da parecchio tempo. Se questa indiscrezione fosse vera, dunque, l’ex corteggiatore avrebbe preso in giro tutti durante la trasmissione. Come se non bastasse, poi, l’utente in questione ha dichiarato anche che il ragazzo stia evitando di incontrare Sophie.

I due protagonisti, infatti, appaiono davvero pochissime volte sui social insieme. Questo aveva già fatto sorgere dei sospetti circa la veridicità dei loro sentimenti. I dubbi principali, però, sono sempre ricaduti sulla Codegoni. In molti credevano che la ragazza non era affatto interessata a Matteo e che lo avesse scelto solo perché i due piacessero al pubblico come coppia. Secondo queste ultime rivelazioni, però, la verità sarebbe ben diversa. (Continua dopo le foto)

L’intervento dell’ex corteggiatore

L’autrice della segnalazione su Matteo Ranieri ha detto anche che il ragazzo starebbe facendo il possibile per farsi lasciare in modo da uscirne pulito. Al momento non ci sono prove di queste accuse, tuttavia, la persona in questione ha assicurato che molto presto avrebbe mostrato anche degli screenshot. Nel frattempo, i due protagonisti non sono minimamente intervenuti sulla vicenda.

Matteo, dal canto suo, è stato parecchio assente dai social a causa di alcuni problemi di salute. Il ragazzo ha avuto un malore e pensava potesse trattarsi di covid. A seguito del tampone di controllo, però, il quale è risultato negativo, il giovane ha rassicurato i fan dicendo di stare molto meglio. Ad ogni modo, in questo periodo sente il bisogno di concentrarsi un po’ di più sulla sua famiglia e sulla sua vita privata. Il suo atteggiamento reticente non sta facendo che acuire i sospetti.