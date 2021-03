Dayane Mello sbotta dopo l’ennesimo scivolone di Francesco Oppini: “Che tristezza” (VIDEO)

Dayane Mello ospite a Live Non è la D’Urso

A distanze di tre settimane dalla fine del Grande Fratello Vip 5 Dayane Mello si è recata a Live Non è la D’Urso per affrontare le cinque sfere luminose. Un’ospitata un po’ bizzarra perché in un primo momento la modella brasiliana è entrata alle spalle della padrona di casa senza essere annunciata e, rendendosi conto della gaffe si è vista scappare dietro le quinte.

Dopo questo divertente siparietto Barbara D’Urso le ha mostrato la tanto chiacchierata clip in cui il padre di Francesco Oppini, franco, durante una diretta Instagram riporta una frase infelice del collega e caro amico Jerry Calà. L’ex gieffina con molta diplomazia ha detto che questo filmato le ha messo molta tristezza. (Continua dopo il video)

La modella brasiliana parla della battuta degli Oppini

Seduta nel salotto di Live Non è la D’Urso, prima di affrontare le cinque sfere Dayane Mello ha scambiato quattro chiacchiere a tu per tu con la conduttrice napoletana. Mostrandole il video della battuta di Jerry Calà riportata da Franco Oppini, la modella sudamericana ha mostrato tutta la sua disapprovazione.

“Non so se ridere o piangere. Cioè, non so se prendere sul serio questa situazione, riderci , oppure provare tristezza. Questa non è una cosa divertente. Il senso è che comunque lui continua a parlare di me. Io voglio parlare della mia vita e non di lui, non voglio sparlare come fanno gli altri. La figura di me**a la fa lui e non io. Non ha il diritto di parlare così di me. Questo commento del suo papà è triste. Poi ha anche una madre che è stupenda e supporta le donne e lui fa questo?”, ha detto l’ex gieffina. (Continua dopo il video)

Dayane Mello e il rapporto con Francesco Oppini

Ospite nel talk domenicale di Barbara D’Urso, l’ex gieffina Dayane Mello ha detto anche che quando è entrata nella casa lei era single e lo è ancora. All’inizio lei e Francesco Oppini erano molto amici, c’era una grandissima chimica tra loro. Per un mese e mezzo sono stati amici e si sono divertiti.

“Dopo lo scivolone che ha fatto, per le cose che ha detto è cambiato tutto. Non è perché ha detto quelle cose a me, le avesse dette a un’altra donna sarebbe stato uguale. Non c’ho mai provato davvero con lui, nessuno dei due l’ha fatto. Lui è un ragazzo che sa come prendere una donna. Secondo me gli piace giocare e secondo me sicuramente se ha giovato con me avrà giocato con altre donne”, ha concluso la modella brasiliana.