Uomini e Donne spoiler oggi: una scelta inattesa, Maria e Alessandro nel caos

Gli spoiler della puntata di oggi di Uomini e Donne, martedì 23 marzo, rivelano che in studio ci sarà una scelta inaspettata. Una coppia del trono over, infatti, deciderà di lasciare il programma insieme, stiamo parlando di Claudio e Sabina.

Successivamente, poi, ci sarà un diverbio molto accesa tra Gianni Sperti e l’esponente del parterre femminile Maria. Nella discussione verrà coinvolto anche Alessandro, accusato di “sfruttare” la donna per suoi scopi personali.

La scelta inaspettata a Uomini e Donne

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne vedremo che si presenterà un nuovo cavaliere del trono over. Dopo la presentazione, poi, la conduttrice chiederà a Gianni chi vuol far sedere al centro dello studio. L’opinionista opterà per Sabina e Claudio. Quest’ultimo coglierà la palla al balzo per informare tutti circa la necessità di lasciare Roma per aprire un’attività in un’altra città. Questo, naturalmente, lo obbligherà a lasciare il programma di Canale 5. Il cavaliere, però, deciderà di fare una proposta a Sabina in quanto le chiederà di andare via con lui.

Tutti rimarranno spiazzati e la dama spiegherà di essere molto felice di assecondare la proposta del suo interlocutore. Secondo il suo punto di vista, infatti, non avrebbe senso continuare a stare in trasmissione senza di lui. All’insaputa anche della padrona di casa, dunque, i due decideranno di dare luogo ad una scelta. Maria De Filippi li esorterà a ballare sotto le note della canzone “Mano a mano” e farà cadere i petali rossi per suggellare il romantico momento.

Spoiler oggi: Maria e Alessandro nel caos

I presenti in studio rimarranno molto colpiti da tale decisione. Specie Sperti non potrà fare a meno di dire di essere particolarmente felice di essersi ricreduto sui due protagonisti. Ad emozionarsi particolarmente, poi, sarà anche Maria. Gianni, però, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, coglierà la palla al balzo per lanciarle qualche frecciatina. Da lì si aprirà un dibattito parecchio acceso durante il quale verrà coinvolto anche Alessandro.

Emergerà che quest’ultimo ha informato Maria di volersi rifare il naso dal chirurgo presso il quale lei lavora. In molti, dunque, accuseranno il giovane di “sfruttare” la donna solo per potersi operare. Altri, invece, attaccheranno la dama accusandola di voler fare pubblicità al suo lavoro. La redazione del programma, però, interverrà e si dichiarerà in favore della donna. Quest’ultima, infatti, non ha mai sponsorizzato la sua carriera lavorativa nel corso del programma.