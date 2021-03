Maria De Filippi e Barbara D’Urso, ex autore di Mediaset vuota il sacco: “Guerra segreta dietro i sorrisi” (FOTO)

Guerra fra Maria De Filippi e Barbara D’Urso?

Stando all’ospitata avvenuta qualche anno fa a C’è Posta per Te, pare che Maria De Filippi e Barbara D’Urso hanno sempre avuto un ottimo rapporto. Infatti, anche Lady Cologno in diverse occasioni ha detto che la moglie di Maurizio Costanzo è la regina della televisione italiana.

Resta il fatto che da un po’ di tempo si continua a parlare di una certa guerra a distanza fra le due professioniste Mediaset. Dal 2017 le due conduttrici hanno smesso di nominarsi a vicenda e alcuni magazine e siti di gossip e televisione hanno iniziato a scrivere di rapporti raffreddati fra Barbara e Maria. Ovviamente questa informazione non è mai stata confermata da parte delle dirette interessate.

L’iniziativa della Fascino PGT sulla D’Urso

Lo scorso mese, sul portale Dagospia si è parlato addirittura di una presunta clausola che Maria De Filippi avrebbe fatto mettere sul suo contratto Mediaset. Sul sito di Roberto D’Agostino si leggeva questo: “Maria ‘la Sanguinaria’ ha chiesto e ottenuto dal Biscione una clausola nel suo contratto che proibisse alla d’Urso di trattare i temi dei suoi programmi e di sfruttare i personaggi delle sue trasmissioni“.

Un’informazione che era stata prontamente smentita da un altro portale molto autoritario, ovvero Blogo. Ma la bomba è stata sganciata quando la casa di produzione della De Filippi e Mediaset (Fascino PGT) ha deciso di denunciare un ospite di Live Non è la D’Urso, Pietro Delle Piane. Oltre alla decisione sul fidanzato di Antonella Elia, nel comunicato c’è stato spazio anche per rimproverare la ‘tardiva precisazione’ fatta dalla D’Urso sulle affermazioni fatte del suo ospite.

La rivelazione dell’ex autore Mediaset

In tutto questo però, sia Maria De Filippi che Barbara D’Urso non hanno mai proferito parola sulla vicenda. Infatti, in questi giorni non si sono lanciate nessuna frecciatina, eppure un’ex autore di Mediaset confermerebbe che i rapporti fra le due conduttrici non sarebbero dei migliori. L’uomo, che ha deciso di non svelare la sua identità, intervistato dal magazine Nuovo Tv ha parlato addirittura di una faida.

Inoltre, ha aggiunto che se ai vertici del Biscione ci fosse stato ancora Berlusconi senior diatribe non ci sarebbero state. “C’è una guerra segreta dietro a certi sorrisi. Se ci fosse stato ancora Silvio Berlusconi alla guida dell’azienda, certe faide interne non sarebbero possibili”. Ecco la copertina della rivista diretta da Riccardo Signoretti: