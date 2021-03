Dayane Mello stronca Andrea e Rosalinda e dice che non c’è chimica a letto: “Sfruttano la tv” (VIDEO)

Dayane Mello dice la sua su Andrea e Rosalinda

Per mesi in tanti l’hanno data come possibile vincitrice della quinta edizione del Grande Fratello Vip ma alla fine Dayane Mello si è dovuta accontentare solo della quarta posizione. Ora che le luci della casa più spiata d’Italia si sono spente tutti gli ex inquilini sono tornati alla vita di tutti i giorni, quindi anche alle limitazioni imposte per contenere l’epidemia.

In questi mesi il pubblico ha avuto modo di conoscere la modella brasiliana e scoprire che quest’ultima è una donna che non ha peli sulla lingua. In una recente intervista per Casa Chi la sudamericana ha sganciato alcune frecciatine velenose nei confronti di Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò. Secondo l’ex di Stefano Sala in questa coppia che si è formata nel reality show di Canale 5 non ci sarebbe chimica.

Per la Mello tra la Cannavò e Zenga non c’è chimica

Intervenuta a Casa Chi, Dayane Mello senza giri di parole ha espresso il suo giudizio su Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga, coppia nata all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. “La storia tra Rosalinda e Andrea Zenga? Non mi convince molto la loro storia, perché per me è stato un modo di far parlare di loro gli ultimi dieci giorni. Parlavano di Giulia, Tommaso e gli altri per rimanere fino alla fine al GF Vip. Anche per un fatto di comodità, visto che non andava bene con Giuliano”, ha detto la modella brasiliana.

Quest’ultima, inoltre, ha fatto sapere che i due si stanno conoscendo ma lei quella chimica lì non l’ha mai vista. “Vedremo cosa succederà tra di loro. Io penso che stanno sfruttando molto la televisione per dire che sono una coppia felice, ma bisogna vedere come va a letto, quella è la vera cosa che importa”, ha asserito la sudamericana.

La modella brasiliana a Casa Chi

Ma le dichiarazioni di Dayane Mello contro la sua ex amica speciale Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga non sono finite qui. Intervistata a Casa Chi, la modella sudamericana ha detto anche: “Lei mi ha detto che stava bene con lui e che le cose erano ok. Non siamo entrate in discorsi piccanti anche perché non m’interessa. Non ho mai visto entusiasmo poi ovviamente loro vivono la loro storia , io mi auguro che sia felice. Dopo una relazione di 10 anni ci sta che faccia le sue esperienze, deve crescere, ha 28 anni”.