Lutto a Uomini e Donne: scomparso a soli 46 anni l’ex cavaliere del Trono over (FOTO)

Grave lutto a Uomini e Donne

Nella mattinata di giovedì è arrivata una tragica e dolorosa notizia, lasciando senza parole tutto il popolo del web e non solo. Purtroppo, nelle ultime ore è venuto a mancare l’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne, Fabio Donato Saccu.

Quest’ultimo aveva soli 46 anni ed era di origini sarde. Infatti, la madre è di Pozzomaggiore, un paese in provincia di Sassari, ma lui si era trasferito da tempo in Piemonte.

Tutto il pubblico del dating show di Maria De Filippi di certo ricorderanno l’uomo che era presente nella stagione 2015. Durante il suo percorso al parterre senior Fabio aveva avuto modo di conoscere Lisa Leporati e di lei ha perso completamente la testa. Una storia d’amore che è iniziata in un contesto televisivo ma che si è sviluppata anche fuori. (Continua dopo la foto)

E’ venuto a mancare Fabio Donato

Fabio Donato Saccu e Lisa Leporati avevano lasciato il parterre senior di Uomini e Donne mano nella mano, contenti di intraprendere un nuovo percorso di vita insieme e lontano dai riflettori. Purtroppo il destino dell’ex cavaliere è stato brutale, infatti un brutto male lo ha strappato velocemente e in modo prematuro alla persone care e alla donna che amava. Con il passare del tempo i due hanno deciso di allontanarsi dal gossip e dal mondo dello spettacolo, proteggendo il loro amore.

Infatti i loro canali social erano privati e nessuno poteva osservare. Ora, nelle ultime ore è stata resa nota la tragica notizia da parte della famiglia: “Dopo un breve periodo, segnato da un male che non perdona, è mancato all’affetto dei suoi cari”, hanno scritto i genitori Salvatorica e Carlo e tutti i suoi amici. “Fabio è volato in cielo alle ore 9”, hanno continuato i suoi cari. Naturalmente non poteva mancare il ricordo di Lisa: “Ti ricorderò sempre così”.

L’ex cavaliere del Trono over di Uomini e Donne era in ospedale

A quanto pare, negli ultimi tempi l’ex cavaliere di Uomini e Donne Fabio Donato Saccu era ricoverato all’ospedale Infermi di Biella. Pare che le sue condizioni nelle ultime ore sono peggiorate ulteriormente fino alla prematura scomparsa che ha sconvolto tutti. Dispiaciuti per quanto successo, alla famiglia e a Lisa Leporati arriva tutto il cordoglio della redazione di KontroKultura per la prematura scomparsa del loro caro.