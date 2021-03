Uomini e Donne, dramma per una coppia, Aldo e Alessia perdono un figlio: “Non era tempo per noi..” (FOTO)

In queste ore si è consumato un dramma per un’ex coppia di Uomini e Donne, stiamo parlando di Aldo e Alessia. I due si conobbero negli studi Elios di Mediaset diversi anni fa e da quel momento in poi non si sono più separati.

Dopo un matrimonio e la nascita di due figli, la coppia aveva da poco annunciato l’arrivo di un terzo bambino. Le cose, però, non sono andate esattamente come avrebbero dovuto. L’ex corteggiatrice del talk show pomeridiano, infatti, si è trovata a dover fare un annuncio straziante.

L’annuncio del terzo figlio di Aldo e Alessia

Aldo e Alessia sono tra le coppie più longeve di Uomini e Donne. Il loro amore vero ha sempre conquistato moltissimi telespettatori della trasmissione. La relazione che li unisce da circa sei anni, ormai, è stata contraddistinta da diverse battute d’arresto. Ad un certo punto del loro percorso di vita insieme, infatti, i due arrivarono addirittura a lasciarsi a causa di forti incomprensioni e di un presunto tradimento da parte di lui.

Ad ogni modo, dopo la tempesta è sorto il sole ed i due sono riusciti a ricucire le ferite e a tornare insieme più forti di prima. Dalla loro unione sono nati due bambini: Niccolò che ha 5 anni e Leonardo che di anni ne ha 3. Da poco, i due ragazzi avevano annunciato l’arrivo di un terzo figlio. La coppia non ha mai nascosto di avere desiderio di una famiglia numerosa, pertanto, con estrema gioia e serenità avevano spiegato ai fan di aver fortemente voluto un terzo bambino.

Il dramma della coppia di Uomini e Donne

All’interno di un video su Instagram, infatti, i due avevano spiegato che si auguravano arrivasse finalmente una femminuccia, in modo da far sentire meno “sola” Alessia. Purtroppo, però, il destino ha deciso di giocare un brutto scherzo ai due ragazzi. Aldo e Alessia, infatti, pare abbiano perso il loro terzo figlio e i fan di Uomini e Donne si sono uniti al loro dolore. L’annuncio è stato dato dalla Cammarota, la quale ha spiegato che questo, forse, non era il tempo per loro e le cose non vanno sempre come si spera.

All’interno di tale IG Stories, la ragazza ci ha tenuto ad esortare i fan a non fare domande e a non pretendere risposte. Questo è un momento dolorosissimo per la coppia, pertanto, devono affrontare la situazione privatamente. Alessia, inoltre, ha rimosso dal suo profilo tutte le immagini con il pancione, pertanto, la situazione sembra inequivocabile.