Elisabetta Gregoraci pensa ancora a Pierpaolo Pretelli: il gesto che fa arrabbiare i fan dei Prelemi

Elisabetta continua a mettere like in post dove si parla di Pierpaolo

Senza ombra di dubbio Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Anche se la soubrette calabrese ha abbandonato il gioco a dicembre nei tre mesi precedenti ha creato una serie di dinamiche, in particola con l’allora amico speciale Pierpaolo Pretelli. Dopo la sua uscita il 30enne lucano ha fatto sapere di essersi infatuato dell’ex moglie di Flavio Briatore, tuttavia il ragazzo non ha perso tempo consolandosi tra le braccia di Giulia Salemi.

Anche se il reality show di Canale 5 ha chiuso i battenti da alcune settimane sul web si continua a parlare di alcuni ex inquilini della casa di Cinecittà. Ad esempio, di recente Deianira Marzano ha aspramente criticato la conduttrice di Battiti Live. A detta dell’influencer napoletana la 41enne mette dei like in post dove si parla di Petrelli. “Lei che continua con i like dove parla di Pierpaolo“, ha scritto la donna su Instagram.

L’influencer ‘smaschera’ la soubrette calabrese

A quanto pare ad Elisabetta Gregoraci non sfugge nulla riguardo i contenuti social che la riguardano in prima persona o su soggetti a lei vicini. Qualche ora fa, ad esempio, la soubrette calabrese ha messo alcuni cuoricini rossi a dei video in cui si parlava del suo ex amico speciale Pierpaolo Pretelli mentre era nella casa del Grande Fratello Vip 5. A mostrare lo screenshot su Instagram ci ha pensato Deianira Marzano, che è sempre attenta su quello che accade sui social.

“Questa sera sulla mia pagina per la prima volta faccio un’eccezione, metto due pezzi fondamentali in cui appare anche questo signore (Pierpaolo Pretelli), ma solo per dire che quando la volpe non arriva all’uva spara cazz*t*”, ha scritto la donna. Non contenta ha voluto lanciare una frecciatina velenosa all’ex moglie di Flavio Briatore: “A Napoli si dice sfrocoliare la mozzarella di Sant’Antonio”.

Deianira Marzano contro la Gregoraci

Non è la prima volta che Deianira Marzano su Instagram mostra tutta la sua disapprovazione per alcune iniziative social di Elisabetta Gregoraci. L’influencer partenopea aveva espresso il suo giudizio negativo quando all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5 la soubrette calabrese parlava in codice con Pierpaolo Pretelli.

Oppure quando la 41enne si batteva la mano sul cuore come se fosse un segnale per una persona fuori dal loft di Cinecittà. In quell’occasione la Marzano aveva detto: “Vero evidentemente avvisa qualcuno che la cosa in quel momento è falsata”.