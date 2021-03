Tommaso Zorzi su Francesco Oppini: “Il mio grande amore, provo invidia per la sua fidanzata” (VIDEO)

Il legame che unisce Tommaso Zorzi e Francesco Oppini sembra davvero indissolubile. Anche adesso che il GF Vip è giunto al termine, i due continuano a vedersi e sentirsi come due grandi amici. Ciò che prova l’influencer, però, è qualcosa che va oltre una semplice amicizia.

Durante la puntata di ieri del Maurizio Costanzo Show, infatti, il giovane si è aperto ulteriormente con il conduttore ed ha fatto delle confessioni molto interessanti sul suo “amico speciale”.

Le parole di Tommaso su Francesco Oppini

Al Maurizio Costanzo Show, Tommaso Zorzi ha affrontato l’argomento inerente Francesco Oppini. A porre l’accento sulla questione è stato il conduttore e l’ospite ha accolto di buon grado l’assist. L’influencer, infatti, ha detto che il figlio di Alba Parietti ha rappresentato per lui il suo grande amore del Grande Fratello Vip. Nel corso del suo percorso in casa, il giovane ha trovato il coraggio di affrontare i suoi sentimenti e di confessarsi al diretto interessato.

Non sono stati sempre momenti felici, tuttavia, Zorzi è contento di aver conosciuto una persona come Francesco. In seguito, poi, il protagonista di questo talk ha anche svelato di nutrire una sana invidia nei confronti della fidanzata del commentatore sportivo. Il motivo risiede nel fatto che Cristina deve ritenersi fortunata di avere al suo fianco un uomo con la U maiuscola. Il conduttore, poi, ha spostato l’attenzione su Alba Parietti ed ha chiesto al suo ospite di commentare il rapporto che li unisce. (Clicca qui per il video)

Zorzi su Alba Parietti

A quel punto, Tommaso Zorzi ha detto di avere uno splendido rapporto con la madre di Francesco Oppini. La donna lo chiama tantissime volte al giorno, peggio di come se fosse davvero la suocera. Ad ogni modo, l’influencer è contento perché i due parlano di tutto. Spaziano da argomenti un po’ più seri al gossip con una naturalezza strabiliante. Inoltre Alba, avendo una carriera televisiva alle spalle molto più consistente di lui, è in grado di dargli tanti consigli interessanti.

Per tale motivo, Tommaso la reputa un po’ come la sua mentore da cui attingere per cimentarsi al meglio nel percorso televisivo. Sia Alba sia Francesco hanno apprezzato le parole spese dal vincitore del GF Vip, sta di fatto che hanno commentato sui social la sua intervista e si sono complimentati con lui.