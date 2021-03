Oroscopo 26 marzo 2021: Vergine più attenti, serenità per Acquario

L’Oroscopo del 26 marzo 2021 esorta i nati sotto il segno della Vergine ad essere più meticolosi nel lavoro. Gli Acquario, invece, avranno la possibilità di ritrovare la serenità perduta. Calma per Pesci.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Piccola battuta d’arresto per quanto riguarda i sentimenti. Nella giornata odierna potreste essere tentati di guardare al passato, ma questa non è mai una cosa buona. Se una storia non ha funzionato prima, non potrà certamente andare meglio adesso. Siate più risoluti.

Toro. Buone notizie per quanto riguarda i sentimenti. Cercate di darvi da fare in campo professionale in quanto ci sono delle cose importanti in ballo. In amore cercate di restare con i piedi per terra, senza farvi castelli in aria. Presto potrebbero arrivare delle belle novità.

Gemelli. L’Oroscopo del 26 marzo 2021 vi esorta a mantenere la calma. Oggi c’è un bel po’ di agitazione, specie per quanto riguarda la vita professionale. Vi sentite messi alla prova e non potete permettervi di sbagliare. In amore, invece, i più audaci e sinceri verranno sicuramente ricompensati.

Cancro. A lavoro non è il caso di sollevare delle polemiche inutili e sterili. Se ci sono delle cose che non vi tornano cercate di affrontarle con tranquillità. In campo sentimentale, invece, godetevi questo momento di rilassatezza. Se, invece, siete single, trascorrete più tempo con gli amici.

Leone. Non lasciate spazio alle persone che sono nella vostra vita solo per recarvi danni e problemi. Circondatevi di persone ottimiste, che siano capaci di migliorare le vostre giornate e il vostro umore e non il contrario. In campo professionale, invece, dovete essere risoluti.

Vergine. Le piccole divergenze in campo sentimentale potranno essere risolte molto presto. Non siate troppo rigidi e sappiate che solo gli stolti non cambiano mai idea. Nel lavoro ci sono delle novità in arrivo e delle cose da rivedere. Cercate di essere più meticolosi nel vostro lavoro.

Previsioni 26 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Evitate il più possibile le discussioni in amore. Se non siete soddisfatti appieno della vostra relazione cominciate ad interrogarvi in primis su quelle che potrebbero essere le vostre colpe. In campo professionale, invece, dovete essere calmi e lungimiranti. Abbiate pazienza.

Scorpione. Coloro i quali avevano vissuto una battuta d’arresto nelle settimane precedenti per quanto riguarda il lavoro, in questi giorni potranno recuperare. Sono favoriti coloro i quali svolgono attività in autonomia. Per quanto riguarda l’amore, invece, c’è un bel clima nell’aria.

Sagittario. Gettarsi a capofitto in una nuova relazione potrebbe essere la scelta giusta. L’Oroscopo del 26 marzo 2021 vi esorta a darvi da fare sul lavoro. Ci sono molte cose da rivedere. Non trascurate nessun dettaglio se state intraprendendo un nuovo progetto o accordo.

Capricorno. In questo periodo sentirete, più del solito, un’irrefrenabile voglia di libertà e di normalità. Il mancato conseguimento di questi obiettivi, però, potrebbe portarvi un po’ di nervosismo. Cercate di circondarvi delle persone care e di non lasciarvi tediare dalle opinioni negative.

Acquario. I nati sotto questo segno avranno la possibilità di ritrovare la serenità perduta. Sia in campo sentimentale, sia professionale, ci saranno degli interessanti risvolti. I single farebbero bene ad essere più audaci. Anche chi è alla ricerca di un lavoro deve mettersi un po’ di più in gioco.

Pesci. La Luna è avversa e questo potrebbe causare un po’ di malumori. Ad ogni modo, la serata potrebbe concludersi con un bel colpo di scena. Per quanto riguarda il lavoro, invece, approfittate del fine settimana per ricaricarvi e tornare alla prossima molto più carichi e pieni di energia.