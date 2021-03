Francesca Cipriani, rischio setticemia dopo l’ennesima operazione chirurgica al lato B (FOTO)

Francesca Cipriani ha rischiato una setticemia all’occhio

Nelle ultime ore dal web sono arrivate delle notizie poco confortanti che riguardano Francesca Cipriani. Ebbene sì, l’ex naufraga de L’Isola dei Famosi avrebbe rischiato la setticemia dopo la nuova operazione chirurgica alla quale si è sottoposta recentemente.

A far sapere ci ha pensato sapere il giornalista Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, dopo che nei giorni scorsi l’ex Pupa ed ex concorrente del Grande Fratello ha rivelato ai suoi seguaci di Instagram di volersi sottoporre ad un altro ritocco di chirurgia estetico, questa volta incentrato sulla di vita e lato B. Ma andiamo a vedere nello specifico cos’altro è accaduto.

La nuova operazione chirurgica al lato B

Qualche settimana fa la giunonica Francesca Cipriani si era fatta vedere in una clinica, rivelando a tutti coloro che la seguono sui social network tutti i passaggi dell’intervento chirurgico, ovvero una liposcultura e liposuzione. Proprio in quei giorni la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa sarebbe stata vittima di alcune complicazioni. Per chi non lo sapesse, al setticemia, o sepsi, è una disfunzione d’organo abbastanza pericolosa, provocata da una risposta sregolata dell’organismo ad una certa infezione.

Nel caso della soubrette abruzzese, sarebbe stato un occhio. Anche se quest’ultima mesi fa aveva detto di volersi dare una regolata e frenare la sua ossessione per la chirurgia estetica, lei continua a fare tutto l’opposto. Da dicembre a questa parte la 36enne ha ritoccato altre parti del corpo per sembrare più simile a Kim Kardashian. (Continua dopo il post)

Francesca Cipriani ospite nell’ultima putata di Live Non è la D’Urso

Dopo la grande paura per aver rischiato una setticemia ad un occhio dovuta alla nuova operazione, domenica sera Francesca Cipriani è stata ospite nell’ultimo appuntamento stagionale del talk Live Non è la D’Urso.

Una puntata in onda alle 21.20 su Canale 5 guidato da Barbara D’Urso, dove la co-conduttrice de La Pupa e il Secchione e Viceversa ha raccontato quanto accaduto nei giorni di ricovero in clinica. Ovviamente non sono mancate le critiche da parte dei presenti in studio, ma soprattutto dal popolo del web e dai telespettatori da casa.