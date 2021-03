Chiuso Live di Barbara D’Urso, Lucio Presta esulta: “Ora bisogna finire il lavoro e chiudere anche Pomeriggio 5” (FOTO)

Barbara annuncia che Live Non è la D’Urso torna a settembre 2021

Era stato annunciato settimane fa è così è stato. Domenica sera, 28 marzo 2021 su Canale 5 è andato in onda l’ultimo appuntamento stagionale di Live Non è la D’Urso. Il talk d’approfondimento della rete ammiraglia Mediaset è stato chiuso con grosso anticipo che, a detta di Barbara D’Urso tornerà nuovamente in autunno.

“Noi ci vediamo in prima serata, sempre su Canale 5, nuovamente in autunno. Ci vediamo domenica prossima, in diretta, da subito dopo pranzo, anzi, secondo me, starete ancora pranzando, per quattro-cinque ore di diretta. E ci vediamo anche domani per Pomeriggio Cinque. Come vedete, ci sono e ci sarò sempre! Col cuore!”, ha detto la conduttrice napoletana. (Continua dopo il post)

Lucio Presta contro Barbara D’Urso

Quindi, sembrerebbe più un arrivederci che un addio come era stato precedentemente s critto sul web da Dagospia. Ma le dichiarazioni di Barbara D’Urso non hanno convinto per nulla Lucio Presta, storico manager di vip come: Amadeus, Paolo Bonolis, Antonella Clerici e Paola Perego, quest’ultima è pure sua moglie.

Infatti, il professionista attraverso il suo profilo Twitter ha scritto un messaggio polemico dando per scontato la chiusura definitiva di Live Non è la D’Urso. “Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash (sotto testata giornalistica) che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”. (Continua dopo il post)

La reazione del popolo del web

Il pesante tweet di Lucio Presta ha diviso il popolo del web. Infatti, una parte si è schierata dalla parte del manager dei vip mentre altri hanno preso le difese di Barbara D’Urso. Resta il fatto che Mediaset sembra essere molto soddisfatta degli ultimi numeri registrati da Live Non è la D’Urso.

Infatti sulla loro pagina ufficiale Instagram si legge: “Su #Canale5 bilancio vincente per @LiveNoneladUrso: segna il record assoluto della stagione e conclude la terza edizione confermandosi programma d’infotainment più visto della domenica sera. Scheri: «@carmelitadurso è sinonimo di grande energia e passione per il proprio lavoro”. Ecco il post in questione: