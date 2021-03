Isola dei Famosi, Andrea Cerioli ha una crisi di pianto: “Sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il c**o” (FOTO)

Andrea Cerioli spaesato a L’Isola dei Famosi 2021

Sono trascorsi pochissimi giorni dal suo sbarco in Honduras e pare che Andrea Cerioli non sembrerebbe ambientato a L’Isola dei Famosi 15. Ricordiamo che l’ex tronista di Uomini e Donne è entrato lo scorso giovedì in qualità di premio per la squadra dei Burinos. Addirittura la conduttrice lo aveva definito addirittura maschio Alfa.

Nel primo appuntamento il ragazzo è apparso un po’ impacciato, infatti ad una domanda diretta della presentatrice il diretto interessato ha detto: “Sono frastornato, non capisco bene dove mi trovo”. Mentre nella serata di lunedì la sua situazione è cambiata in peggio, ovvero era ancora molto spaesato e stanco. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa è successo.

Le lamentele dell’ex tronista di Uomini e Donne

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi 15 in onda lunedì sera, la conduttrice Ilary Blasi ha mandato in onda un confessionale di Andrea Cerioli del primo giorno in Honduras: “Me lo immaginavo diverso qua, mi viene da piangere in questo momento sono senza sigarette, ho il sale addosso, mi rompo il c**o” .

Mentre nella fascia quotidiana che va in onda su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terrestre, il pubblico ha potuto assistere al suo nuovo sconforto. “Qua è una noia infinita, è bello il primo giorno, ma il secondo giorno è uguale al primo. Uno avoglia a dire ‘eh ma in Italia è zona rossa’, ma almeno in Italia stai con la tua famiglia, qua a me manca la mia famiglia. Stanotte mi sono svegliato mille volte ed era sempre buio. Buio, buio, buio”. (Continua dopo le foto)

Elisa Isoardi rincuora Andrea Cerioli

Addirittura Andrea Cerioli a L’Isola dei Famosi 2021 è stato rincuorato da una donna che sembra essere la vera leader del gruppo. Stiamo parlando di Elisa Isoardi che lunedì sera è stata informata del fatto che The Sun, giornale inglese, ha speso delle belle parole nei suoi confronti.

L’ex conduttrice de La prova del cuoco avvicinandosi all’ex tronista di Uomini e Donne gli ha detto: “Almeno hai trovato la capanna ed il fuoco, noi quando siamo arrivati non avevamo nulla nulla nulla“, ma sembrerebbe essere servito a poco. Il ragazzo riuscirà ad ambientarsi nei prossimi giorni? Staremo a vedere.