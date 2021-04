Dayane Mello a fine primavera un programma Mediaset: “La modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna” (FOTO)

Ex gieffini conquistano Mediaset

Stando alle ultime indiscrezioni che circolano in rete, pare che Mediaset avrebbe assunto alcuni ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5. Personaggi chiamati a riempire i palinsesti sia del piccolo schermo che sul web, dell’attuale stagione televisiva.

Infatti dopo il vincitore Tommaso Zorzi sbarcato a L’Isola dei Famosi 15 come opinionista e pronto a condurre un nuovo format, anche Giulia Salemi e Dayane Mello avranno uno spazio tutto loro. Ma andiamo con ordine.

Tommaso Zorzi alla guida di due format

Come annunciato prima, Tommaso Zorzi lo vedremo nel duplice ruolo di conduttore di una trasmissione televisiva sulle reti Mediaset e nella fascia oraria serale. Inoltre, il rampollo meneghino realizzerà uno spin off de L’Isola dei Famosi 2021 sul portale web Mediaset Play.

“Sono come il nero: non passo mai di moda. Ora mi tocca la gavetta e devo sporcarmi le mani, ma in futuro non penso che verrò etichettato per aver fatto il concorrente al GF o l’opinionista all’Isola. Condurre mi piace tantissimo e a breve realizzerò il mio sogno. Ti posso solo dire che sarà nella grande famiglia Mediaset. Diciamo dopo il calar del sole”, ha fatto sapere l’influencer in un recente intervista.

Giulia Salemi e Dayane Mello e i loro programmi a Mediaset

Mentre l’influencer italo-persiana Giulia Salemi condurrà Salotto Salemi su Mediaset Extra, canale 55 del digitale terreste. Si tratta di un programma di make-up in cui truccherà le sue ospiti. “Avrò sei ospiti pazzesche che si affideranno alle mie mani per creare su di loro un make up in stile “Salemi”. L’obiettivo è quello di metterle a proprio agio per regalarvi una versione “no filter” dei nostri pensieri. Questo è il primo programma interamente condotto da me”, ha fatto sapere la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Oltre ai due ex amici, anche Dayane Mello debutterà nell’azienda del Biscione, a svelarlo è stato un insider. “Dayane Mello sbarca in TV il programma è in fase di preparazione, periodo Maggio/Giugno. Sono diverse puntate, circa 2-3. La tematiche riguarderanno la società moderna e la fantasia; la modella brasiliana avrà un ruolo da prima donna”, si legge sulla pagina Twitter. Ecco il post in questione: