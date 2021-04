Tommaso Zorzi, Maurizio Costanzo lo elogia: “Spero di lavorare con lui”

Maurizio Costanzo vorrebbe lavorare con Tommaso Zorzi

Da un paio di settimane in seconda serata su Canale 5 è tornato il Maurizio Costanzo Show, il talk che ha raggiunto le 39 stagioni. In questo lunga arco di tempo il giornalista romano ha intervistato praticamente tutti e nel corso di una recente intervista al periodico Nuovo Tv ha confessato che l’unico a dirgli no è stato il Papa. In attesa che il suo desiderio si realizzi, il marito di Maurizio Costanzo ha speso delle parole al miele per il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

Infatti, quando gli è stato chiesto qual è il personaggio uscito dai reality show che lo ha colpito maggiormente, l’81enne non ha dubbi: “Se lo vedo bene in uno dei programmi di Maria? No, spero di lavorarci io”. Addirittura Costanzo potrebbe contendersi il rampollo meneghino con Queen Mary.

Il giornalista romano elogia il rampollo meneghino

Dopo la vittoria della quinta edizione del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi ha deciso di accettare il ruolo di opinionista a L’Isola dei Famosi 2021. Ci sono tutti i presupposti affinché il rampollo meneghino diventi uno dei volti più affermati della televisione italiana. Intervistato dal magazine Nuovo Tv, anche Maurizio Costanzo ha voluto fare i complimento al 25enne: “Zorzi è uno carino”.

Il giornalista capitolino sembra essere rimasto coinvolto da quest’ultimo, per questo motivo vorrebbe tanto lavorare con lui. Nel frattempo l’influencer milanese è stato ospite nella seconda puntata del Maurizio Costanzo Show in onda mercoledì 31 marzo su Canale 5.

Maurizio Costanzo contrario ai troppi reality show in televisione

Ovviamente anche Tommaso Zorzi ha molto rispetto e ammirazione per Maurizio Costanzo e lo ha ribadito più volte nelle sue interviste oppure sui social network. Ora invece, è proprio il marito di Maria De Filippi a spendere delle parole al miele per il vincitore del Grande Fratello Vip 5.

C’è da dire però, che l’81enne capitolino non è d’accordo con il numero di reality show che in questi ultimi anni vanno in onda sul piccolo schermo. “Sono troppi, ma capisco che la gente ci vada per farsi conoscere o per guadagnare”, ha concluso il giornalista e conduttore. Ci sarà modo che i due facciano una trasmissione insieme? Staremo a vedere.