Rosalinda Cannavò molto preoccupata: “Mi viene da piangere, una cosa dura da fare”

Rosalinda Cannavò preoccupata: lo sfogo su Instagram

Dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5 Rosalinda Cannavò è stata sommersa dalle critiche per il suo comportamento con Dayane Mello e soprattutto per la relazione con Andrea Zenga. Nonostante le polemiche, la 28enne siciliana è particolarmente attiva sui suoi canali social.

L’attrice messinese nella giornata di lunedì dopo aver dato il suo buongiorno a tutti i suoi sostenitori che la sostengono quotidianamente, la ragazza ha manifestato una grande preoccupazione. Per quale motivo? Ebbene sì, Adua Del Vesco si è sfogata tramite una clip che ha postato tra le Stories del suo account Instagram per il fatto di non aver ancora ripreso a studiare. A tal proposito la giovane ha scritto la seguente frase: “Mi viene da piangere“.

L’ex gieffina messinese intenzionata a studiare

La relazione sentimentale tra Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga dopo la fine del Grane Fratello Vip 5 prosegue senza alcun intoppo. Nelle ultime ore, però, l’attrice messinese si è voluta sfogare con tutti i suoi follower lasciando perplessi molti di loro.

Attraverso delle Stories su Instagram, la 28enne messinese ha utilizzato testuali parole: “Ho realizzato che in teoria io dovrei ricominciare a studiare. Questa è una cosa molto dura da fare”. A quanto pare l’ex gieffina dopo l’esperienza televisiva all’interno della casa più spiata d’Italia ha intenzione di riprendere i libri e darsi da fare.

Rosalinda Cannavò e il pensiero per Malika

Sempre nella giornata di lunedì, l’ex gieffina Rosalinda Cannavò ha salutato tutti coloro che la seguono con affetto sui social network: “Buongiorno, a Milano c’è un tempo orribile. Che noia. Ce la posso fare!”. Nella medesima clip, la 28enne messinese ha aggiunto anche questo messaggio: “Come è il tempo da voi? Quanti sfigati come me con un tempo terribile?”. Ma non è finita qui, infatti immediatamente dopo l’ex concorrente della quinta edizione del Grande Fratello Vip ha voluto spendere due parole anche per il caso Malika.

Quest’ultima, per chi non lo sapesse è una ragazza di Castelfiorentino mandata via in malo modo da casa perché lesbica. “Sconvolta dalla storia di Malika. Non è possibile che tutto questo accada ancora oggi, che una persona non abbia il diritto di essere ciò che è, subendo giudizio addirittura della famiglia che arriva a minacciarla di morte per la sua omosessualità. Facciamo qualcosa. Malika siamo con te”, ha detto la bella siciliana.