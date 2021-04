Giulia Salemi su tutte e furie: “E’ squallido, fatevi un esame di coscienza!” (VIDEO)

Giulia Salemi furiosa per la vicenda Malika

Martedì sera nella nuova puntata de Le iene Show, tra i vari servizi è andato in onda quello che si è occupato del caso Malika Chalhy. Per chi non lo sapesse, quest’ultima è una ragazza che è stata cacciata di casa solo perché lesbica. Nel servizio in questione il pubblico ha avuto modo di ascoltare i numerosi messaggi vocali in cui la madre l’ha insultata pesantemente, augurandole anche la morte. Affermazioni molto forti che hanno sconvolto la figlia ma anche tutta l’Italia.

Infatti, pure Giulia Salemi si è schierata dalla parte della 20enne. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5, subito aver visto il servizio, si è precipitata sul suo account Instagram per dire di credere che la famiglia di Malika dovrebbe farsi un esame di coscienza. “Questa madre e questa famiglia dovrebbero farsi un esame di coscienza. Nel 2021 è squallido assistere ad una cosa del genere…”, ha asserito la fidanzata di Pierpaolo Pretelli.

Lo sfogo dell’ex gieffina sui social

Subito dopo Giulia Salemi, grazie a delle Stories su Instagram, ha confessato di essere pietrificata nell’aver sentito una madre parlare in un modo così volgare ad una figlia. “Sono pietrificata, non pensavo che una madre potesse spingersi a questo punto con le parole. Nemmeno al tuo peggior nemico ti rivolgi in questo modo. Una bassezza e una piccolezza umana uniche…”, ha fatto sapere l’ex gieffina.

Quest’ultima, inoltre, ha detto anche di pensare che i figli dovrebbero essere amati dai propri genitori al di là della tendenza sessuale. Inoltre, ha specificato che non sono certo stati loro ad aver chiesto di venire al mondo. “I figli non chiedono di essere messi al mondo. I genitori però sono tenuti ad amarli per quelli che sono…”, ha asserito l’influencer italo-persiana. (Continua dopo il video)

Ha detto tutto lei. Sono così orgogliosa di supportare una persona che si esponga in questo modo ed utilizzi la sua popolarità per mandare messaggi forti ed importanti. Forza Malika #leiene #prelemi pic.twitter.com/IAjxIaYzEx — Alice 🎈 (@dobrevsunicorns) April 13, 2021

Giulia Salemi sbotta contro la madre di Malika

Sulla vicenda Malika, l’ex gieffina Giulia Salemi ha detto la sua anche sul suo profilo Twitter. E su questo caso, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 non ha mostrato alcun dubbio nel condannare il comportamento dei genitori della 20enne, affermando senza giri di parole: “I genitori non si scelgono ma i figli non devono pagare l’ignoranza che porta a questo triste sipario ancora fin troppo ricorrente…”. Il giorno seguente Malika è stata ospite al Maurizio Costanzo Show proprio per parlare di questa brutta storia familiare.