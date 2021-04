Fabrizio Corona torna a casa, l’ex re dei paparazzi esce dal carcere: come lo accoglie la mamma (FOTO)

In queste ore è sopraggiunta una notizia molto positiva per Fabrizio Corona, l’ex re dei paparazzi può, finalmente, tornare a casa. Da settimane non si sta facendo altro che parlare di questo caso.

Da quando il Tribunale di sorveglianza di Milano aveva revocato gli arresti domiciliari al protagonista, per lui era cominciato il calvario. Le lotte attuate dai suoi legali e non solo, però, sono riuscite a regalare una bella soddisfazione a Fabrizio. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

L’incubo di Fabrizio Corona volge al termine

Fabrizio Corona può, finalmente, tornare a casa. Il giudice che ha in cura il suo caso ha accolto la richiesta di annullamento della decisione presa qualche settimana fa dal Tribunale di sorveglianza di Milano. In tale circostanza, a Corona erano stati revocati gli arresti domiciliari ed era stato disposto il suo immediato ritorno in galera. Nell’apprendere tale notizia, Fabrizio aveva dato di matto e si era procurato dei tagli molto importanti sulle braccia. In seguito, è stato condotto nel reparto di psichiatria dell’ospedale Niguarda.

Una volta trascorsa la degenza, contrassegnata dallo sciopero della fame e della sete da parte del paziente, quest’ultimo era stato condotto nel carcere di Monza. Da quel momento, la sua famiglia, i suoi cari e, soprattutto, i suoi legali hanno dato luogo ad una dura battaglia. Lo scopo era quello di permettere all’ex paparazzo di ultimare la sua pena mediante la detenzione domiciliare.

La reazione di Gabriella sul ritorno a casa del figlio

Ebbene, dopo tante lotte, il giudice si è appena espresso in suo favore. Come si apprende dal Corriere della sera, Fabrizio Corona può tornare a casa. L’incubo dell’ex paparazzo sembra sia giunto al termine. A gioire di questa informazione, naturalmente, c’è in prima fila la mamma Gabriella Privitera. La signora ha commentato la lieta novella dicendo di essere estremamente felice.

Secondo il suo punto di vista questa è la decisione più giusta e l’unica realmente necessaria per suo figlio. Ricordiamo che la donna è stata ospite in alcune trasmissioni televisive nelle quali ha sempre difeso suo figlio adducendo al fatto che fosse gravemente ammalato. Gabriella, intanto, è pronta ad accogliere a casa suo figlio, sta di fatto che si è fatta immortalare mentre è ai fornelli intenta a preparare un bel piatto di pasta per Fabrizio. La donna, mentre era al telefono, ha annunciato che il ritorno del giovane sarebbe avvenuto di lì a poco.