Isola dei famosi, Valentina Persia accusata di razzismo su Fariba: “Deve uscire” (VIDEO)

Nel corso della puntata dell’Isola dei famosi di giovedì 15 aprile si sono verificati diversi colpi di scena e momenti degni di nota. Tra questi c’è, sicuramente, lo scontro tra Fariba e Valentina Persia, proprio quest’ultima è stata accusata di razzismo ai danni della compagna d’avventura.

Tra le due dame non pare scorga buon sangue e la comica non è riuscita certamente a trattenersi dal dirle tutto quello che pensa di lei. Ad un certo punto del dibattito, però, Valentina si è resa protagonista di un’imitazione che non è affatto piaciuta al popolo del web.

Perché Valentina Persia è stata accusata di razzismo

La puntata di ieri dell’Isola dei famosi è cominciata con le accese discussioni accadute in questi giorni tra alcuni naufraghi. Specie lo scontro tra Valentina Persia e Fariba si è rivelato parecchio infuocato, al punto che la prima è stata accusata di razzismo. Nello specifico, la comica romana stava spiegando ad Ilary Blasi i motivi che l’hanno spinta a non prendere esattamente a cuore la naufraga. Mentre la protagonista esprimeva il suo punto di vista, raccontando un aneddoto verificatosi qualche giorno prima, però, la Tehrani l’ha interrotta ripetute volte.

Ad un certo punto, quindi, Valentina l’ha zittita imitando la parlata persiana e dicendo cose assolutamente incomprensibili. Il suo modo di fare ha generato ilarità in studio, tuttavia, da casa non l’hanno pensata allo stesso modo. Molte persone, infatti, si sono riversate sui social per commentare il comportamento della romana reputandolo decisamente troppo aggressivo e discriminatorio. (Clicca qui per il video)

Le critiche del web

La più dura nelle critiche è stata, soprattutto, l’influencer Deianira Marzano. Quest’ultima ha detto che Valentina Persia ha assunto un atteggiamento legato al razzismo nei confronti della cultura di Fariba e di tutte le persone come lei. Il suo comportamento è stato inaccettabile al punto che meriterebbe di uscire dal reality show. Il tele voto, però, ha decretato la vittoria della comica, la quale è stata la persona più votata per rimanere in gioco.

Dopo questo episodio, però, le cose potrebbero essere cambiate? Ricordiamo che in questo periodo il tema delle discriminazioni è molto presente nei media. Proprio qualche giorno fa Michelle Hunziker e Gerry Scotti sono stati accusati di aver discriminato la popolazione cinese proprio per aver imitato la loro parlata ed il loro modo di essere.