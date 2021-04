Alex Belli e Akash litigano in diretta, l’ex naufrago minaccia di andarsene: “Me ne vado” (VIDEO)

Alex Belli e Akash litigano a Domenica Live

Nella nuova puntata di Domenica Live, la padrona di casa Barbara D’Urso ha avuto in studio Akash Kumar con il quale ha anche parlato della grossa polemica legata al suo colore degli occhi.

In collegamento, ad un certo punto, c’era anche Alex Belli, suo amico dove il mese scorso ha parlato di questa vicenda legata al modello di origini indiane. “Gli ho dato un consiglio, se l’hai fatto dillo. Se l’hai fatta l’operazione è comunque riuscita, tanto vale che lo confessi“, ha affermato l’ex protagonista di Centovetrine.

Scontro a Domenica Live

Akash Kumar, però, non ha per niente preso bene il consiglio dell’amico Alex Belli. Per questo motivo, ospite nello studio di Domenica Live di fronte alla conduttrice Barbara D’Urso è sbottato contro di lui.

“Intanto grande look sembri un tronista. Ma tu sei venuto qua hai detto ah, man, ma cioè, se Akash, fammi parlare, o mi fai parlare, mi fai parlare, allora vado via. Mi lasci parlare? Devi farmi parlare. Tu hai detto qua da Barbara ‘ma io ho detto di dirlo se l’ha fatto’. Tu puoi dire che gli occhi sono miei, è da quattro anni che mi scatti un brand. Io ho visto se lui ‘l’ha fatto è meglio che lo dica’. C’ho un’immagine non posso ridere su queste cose. Tu da quattro anni che mi scatti e fai zoom. Polemica finita, se son così bello non è colpa mia“, ha fatto sapere l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15. (Continua dopo i video)

“Sono quattro anni che mi scatti delle foto, tu puoi dirlo che gli occhi sono miei”

Scintille tra Akash e Alex Belli a #DomenicaLive ⚡️⚡️⚡️ pic.twitter.com/WqGcFrZ5Oj — Domenica Live (@domenicalive) April 18, 2021

Una compaesana di Akash Kumar parla degli occhi del modello

Durante la lunga intervista a Domenica Live, Barbara D’Urso ha mandato in onda un servizio contenente una testimonianza contro Akash Kumar. Si tratta di una sua compaesana che conferma la non autenticità del colore degli occhi dell’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021.

“Gentilissima Barbara, mi chiamo Veronica e sono cresciuta nel paese San Giovanni Ilarione in provincia di Verona. Il paese è lo stesso dove è cresciuto ed ha vissuto Akash Kumar. In questo paese di 5000 anime lo conoscono quasi tutti e se lo ricordano come il ragazzo dagli occhi nero ebano. Mia cognata è stata la parrucchiera di Akash quando era giovane e andava di moda per i ragazzi lisciarsi i capelli. Possiamo contare tantissime persone che lo conoscano per la sua personalità accentratrice e tutti confermano che gli occhi sono ritoccati chirurgicamente. Abbiamo tantissimi testimoni, amici e conoscenti che sono cresciuti con lui. Mi sentivo di dirle questo”, ha detto la donna.