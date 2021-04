Il Paradiso delle signore spoiler 21 aprile: nuova sfuriata di Cosimo, sospetti su Giuseppe

Gli spoiler della puntata di mercoledì 21 aprile 2021 del Paradiso delle signore rivelano che Armando comincerà a nutrire dei sospetti su Giuseppe Amato. Il capo magazziniere comincerà a capire che dieto la truffa si celi qualcun altro e non Irene.

Cosimo, intanto, sarà sempre più deciso a farla pagare ad Umberto Guarnieri. Allo scopo di tenere a bada la situazione, Adelaide deciderà di recarsi da Gabriella per parlarle. L’intento della contessa è, chiaramente, quella di convincerla a mettere una buona parola con suo marito.

Armando sospetta di Giuseppe al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 21 aprile del Paradiso delle signore vedremo che tra Irene e Rocco le cose si complicheranno sempre di più. Il giovane Amato deciderà di darsi una possibilità con la fanciulla, pertanto, farà un passo ulteriore nei suoi confronti. I suoi obiettivi, però, non andranno a buon fine. Maria, intanto, continuerà ad essere convinta di avere ancora una chance con lui. Al grande magazzino, intanto, ci saranno delle novità per quanto riguarda la truffa sulla nuova collezione.

Armando, che in un primo momento si era convinto della colpevolezza di Irene, comincerà a cambiare idea. Il capo magazziniere, infatti, inizierà a maturare dei sospetti nei confronti di Giuseppe Amato, per tale ragione terrà sotto controllo il suo collaboratore nell’attesa che commetta un passo falso. Su di un altro versante, invece, vedremo che tra Marta e Vittorio le cose saranno sempre più complicate.

Spoiler 21 aprile: nuova sfuriata di Cosimo

Conti deciderà di invitare a cena Pietro per parlare del futuro e delle sue prossime decisioni a riguardo. Marta, nel notare i due a cena insieme come se fossero davvero padre e figlio, verrà pervasa da un senso di malessere. La donna, infatti, si renderà conto del fatto che lei non potrà mai regalare un figlio a suo marito, pertanto, forse lasciarlo andare è la cosa giusta per entrambi. La dama, infatti, si sentirà profondamente inadeguata e comincerà a farsi da parte.

Al Paradiso delle signore, intanto, nella puntata del 21 aprile, vedremo che Adelaide deciderà di sferrare un nuovo colpo allo scopo di tutelare Umberto. La donna si recherà a casa di Gabriella e le chiederà di intercedere con suo marito allo scopo di calmarlo. Cosimo, però, avrà tutt’altre intenzioni. Il giovane, infatti, si recherà da Umberto e darà luogo ad un’altra sfuriata. Il protagonista sembrerà assolutamente pronto e disposto a rivelare a tutti i segreti di Umberto sulla morte di Achille Ravasi.