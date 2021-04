Akash Kumar spiega perché parla male e rivela un retroscena del passato: “L’ho fatto 3 mesi fa” (VIDEO)

Akash Kumar ospite a Domenica Live

Akash Kumar è stato ospite a Domenica Live dove ha aperto il suo cuore alla padrona di casa Barbara D’Urso. Dopo aver parlato a lungo della vicenda occhi, insieme anche ad Alex Belli, l’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 2021 ha riferito delle cose molto personali che riguardano il passato.

A quanto pare il modello di origini indiane ma cresciuto a Verona non è solo lo ‘sbruffone’ che il pubblico ha visto nel reality show di Ilary Blasi. Nelle ultime settimane, infatti, il 29enne ha dimostrato di essere un ragazzo molto complesso. Oltre alle frecciatine velenose che ha lanciato, il giovane ha spiegato perché non parla benissimo e cosa c’è dietro al suo atteggiamento.

Il modello indiano fa una confessione choc sul suo passato

Intervistato da Barbara D’Urso nel nuovo appuntamento di Domenica Live, l’ex naufrago Akash Kumar ha riferito che tempo fa perso 19 kg. A quel punto si è alzato la camicia mostrando le sue smagliature. Poi ha confessato di aver avuto la depressione, ma anche gli attacchi di panico.

“Ero 72 kg, solo, mi ero lasciato, non ho mai fatto nomi. Non ho mai dichiarato il nome della mia fidanzata. Ho sofferto in silenzio. Per me è stata dura. Gli attacchi di panico? A l’Isola ho avuto… quando succede mi sale l’ansia, devo uscire e non pensarci proprio, perché non sto bene. Poi ti dico la verità, ora svelo una cosa choc, quattro, cinque mesi fa ho preso tre anti depressivi e ho dormito per quattro giorni. Non sapevo io neanche di essere al mondo. Adesso sto un po’ meglio”, ha rivelato l’ex naufrago.

Akash Kumar a Domenica Live parla di dislessia

Nel corso della lunga intervista a Domenica Live, Akash Kumar con la conduttrice Barbara D’Urso ha parlato di un altro suo grande problema: la dislessia. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi 15 ha detto: “Sono dislessico, io non so leggere, quando leggo vedo le parole all’incontrario. Poi anche il modo di parlare e di scrivere, lo devo migliorare. Soprattutto quando mi arrabbio non si capisce più nulla di quello che dico”. Ecco il video della confessione del 29enne veronese: