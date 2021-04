Pierpaolo Pretelli si presenta con il figlio Leo da Barbara D’Urso ma qualcosa va storto (VIDEO)

Leonardo Pretelli non proferisce parola a Domenica Live

Nel nuovo appuntamento di Domenica Live, la padrona di casa Barbara d’Urso ha avuto in studio due ospiti d’eccezione: Pierpaolo Pretelli e il figlioletto Leonardo. Ricordiamo che il piccolo è frutto della sua precedente relazione sentimentale con la modella Ariadna Romero. Ma il bambino di essere intervistato dalla conduttrice napoletana non ne ha voluto sapere, infatti è rimasto in silenzio per tutta la durata dell’intervista al padre.

Un fuoriprogramma molto tenero, dove il secondo classificato del Grande Fratello Vip 5 è giunto in studio per fare una chiacchierata con Carmelita. Ma Leo, piccola star del pomeriggio domenicale di Canale 5, non ha proferito parola. Lady Cologno, ad un certo punto, gli ha dato il microfono gelato e il piccolo ha detto solo un “sì” stringato.

Giulia e Pierpaolo innamorati più che mai

Giulia Salemi, fidanzata di Pierpaolo Pretelli, ha conosciuto il piccolo Leonardo qualche settimana fa, per tale ragione ha inviato un video messaggio a Domenica Live. La relazione sentimentale tra l’ex Velino di Striscia la Notizia e l’influencer italo-persiana va avanti senza alcun intoppo, alla faccia di coloro che gli davano solo pochi giorni di storia dopo la loro uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 5.

Ad oggi non c’è nessuna convivenza all’orizzonte, ma a quanto pare i due ex gieffini potrebbero essere pronti per il grande passo. “Mi sta deliziando”, ha confessato il 30enne lucano parlando delle doti culinarie della donna che ama. (Continua dopo il video)

Fanno il loro ingresso nello studio di #DomenicaLive Pierpaolo Pretelli e il suo piccolo Leonardo 😍 pic.twitter.com/U4E4fU1zR0 — Domenica Live (@domenicalive) April 18, 2021

Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si gettano a capofitto nel mondo della musica

Pierpaolo Pretelli nei prossimi giorni uscirà con un nuovo brano che, stando quello che ha raccontato a Domenica Live, farà ballare tutti. In pratica, l’ex Velino di Striscia la Notizia è tornato alla sua vecchia passione per la musica come dj. Adesso, però, anche Giulia Salemi sta prendendo lezioni di canto.

Per quale motivo? Vogliono fare un duetto? Nel frattempo, gira voce che molto presto potrebbe esserci l’ingresso del 30enne lucano all’edizione 2021 di Tale e Quale Show, il format di Rai Uno condotto da Carlo Conti. Staremo a vedere.