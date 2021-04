Uomini e Donne, ex dama contro Ida Platano: “Lì per popolarità, non torni ogni due per tre per amore”

Veronica De Nigris critica Ida Platano

Recentemente alcuni ex protagonisti del Trono over e classico di Uomini e Donne hanno realizzato una diretta Instagram. Stiamo parlando di Simone Bolognesi, l’ex tronista Gianluca De Matteis, Veronica De Nigris e l’ex cavaliere Germano Avolio. Un live dove ii quattro hanno parlato a lungo del dating show di Maria De Filippi il quale ha dato loro popolarità.

Inoltre hanno espresso il loro giudizio sul clamoroso ritorno in studio di Ida Platano al parterre senior qualche settimana dopo l’uscita dalla trasmissione del suo ex compagno Riccardo Guarnieri, insieme a Roberta Di Padua. Ad esprimere un giudizio negativo nei confronti della parrucchiera bresciana è stata la De Nigris, che ha detto: “Vabbè, credo che Ida stia lì per popolarità perché non torni ogni due e tre in un programma per amore“.

Altri ex protagonisti di U&D puntano il dito contro la Platano

Oltra all’ex dama Veronica De Nigris a commentare il ritorno al Trono over di Uomini e Donne di Ida Platano e Donne è stato l’ex cavaliere Simone Bolognesi. Infatti i due si sono ritrovati ad avere la stessa opinione sulla parrucchiera bresciana. “È sicuramente per una questione di visibilità, nel senso, può essere che ora che sia andato via Riccardo lei abbia più voglia di tornare, ma è difficile immaginare che una persona possa essere lì per la terza volta con finalità legate all’amore”, ha detto l’uomo.

Quest’ultimo, inoltre, ha continuato il suo discorso così: “Quella è diventata casa sua, Gemma è sua amica“. In una recente intervista al Magazine di U&D, Ida non escluso la possibilità di una nuova frequentazione con Armando Incarnato, al momento assente al parterre senior.

Veronica De Nigris contro Nicola Vivarelli

Durante la live Instagram avviata da Simone Bolognesi, gli ex protagonisti di Uomini e Donne hanno parlato anche del ritorno di Nicola Vivarelli al Trono over. Veronica De Nigris, che nella passata stagione ha avuto una breve conoscenza col 26enne poi finita in modo pacifico, ha voluto dire la sua su tale decisione.

“Per me Nicola può stringere la mano a Ida Platano, eddai, uno che entra per corteggiare una donna di settantuno anni (Gemma Galgani ndr) e ne ha ventisei…o hai problemi o cerchi visibilità in un programma televisivo“, ha concluso l’ex dama.