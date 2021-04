Akash Kumar svela un retroscena su Gilles Rocca: “Mi ha fatto piangere”, poi la stoccata a Rosolino (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Casa Chi è stato intervistato Akash Kumar, il modello ha parlato soprattutto di Isola dei famosi e si è soffermato su alcuni concorrenti, come ad esempio Gilles Rocca. Dopo aver spiegato nuovamente i motivi per i quali ha deciso di lasciare il reality show, il giovane ha commentato i percorsi di alcuni suoi ex compagni.

A tal proposito, ha tessuto le lodi di alcuni concorrenti, ma ha sparato a zero su altri. Nel calderone, poi, è stato gettato anche Massimiliano Rosolino, a cui il protagonista ha lanciato una stoccata. Scopriamo tutto nel dettaglio.

Akash Kumar su Gilles Rocca

Akash Kumar è stato tra i concorrenti meno longevi e più criticati dell’Isola dei famosi ma, in questo periodo, alla sua stregua si sta ponendo Gilles Rocca. Quest’ultimo sta ricevendo molte critiche a causa degli ultimi comportamenti assunti durante la precedente puntata del reality show. A tal proposito è intervenuto anche Akash. Il modello ha detto di aver sempre apprezzato molto l’attore, tuttavia, in questo periodo non sta capendo cosa gli sia successo.

Secondo il suo punto di vista, il concorrente è completamente cambiato, forse perché è stanco e non ce la fa più. Il modello ha spiegato di aver sofferto molto nel vedere il suo amico in quelle condizioni, al punto da scoppiare quasi in lacrime. Ad ogni modo, secondo Kumar, Gilles è prossimo ad abbandonare il reality show perché è stremato sia fisicamente sia, soprattutto, psicologicamente.

La stoccata a Massimiliano Rosolino

Oltre che parlare di Gilles Rocca, Akash Kumar ha detto di aver apprezzato molto anche Brando Giorgi e Paul Gascoigne. Di quelli attualmente rimasti in Honduras, invece, non nutre stima per nessuno, sta di fatto che si augura vinca il reality show Ignazio Moser, che non è ancora sbarcato nel programma. Durante l’intervista, poi, il modello ha svelato anche un altro retroscena sulla sua permanenza in gioco.

Il giovane ha ammesso che, se gli avessero proposto di fare l’Isola completamente da solo, così come sta facendo Beatrice Marchetti, avrebbe certamente accettato. Se ha deciso di andare via è stato perché gli fu chiesto di restare con Ubaldo e Fariba. Infine, è arrivata la stoccata a Massimiliano Rosolino. Nello specifico, Akash ha preso in giro l’inviato accusandolo di non saper parlare e di essere davvero poco chiaro quando spiega le prove.