Uomini e Donne, anticipazioni del 29 aprile: Samantha bacia Bogdan, lo sceglie? Amodio e Francesca in love

Quarto appuntamento settimanale di Uomini e Donne

Continua la programmazione settimanale di Uomini e Donne, il popolare dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Ieri pomeriggio il pubblico di Canale 5 ha avuto modo di rivedere tina Cipollari in studio dopo settimane d’assenza. E proprio questa circostanza ha creato il caos in trasmissione. Il motivo? La storica opinionista se l’è dette di santa ragione con Gemma Galgani con la quale si sta frequentando con due cavalieri, Aldo e Antonio.

E proprio con quest’ultimo ci sono state delle scaramucce che hanno fatto intervenire la vamp frusinate. Poi è stato il turno di Isabella che ha avuto modo di conoscere un nuovo cavaliere molto galante. Cosa accadrà nella puntata in onda giovedì 29 arile 2021? Nel prosieguo dell’articolo troverete gli spoiler forniti dal portale Il Vicolo delle News.

Trono over: il percorso di Amodio e Francesca

Le anticipazioni della puntata odierna di Uomini e Donne svelano che dopo Isabella si parlerà di Amodio e Francesca. Le cose tra il cavaliere e la dama stanno procedendo abbastanza bene. Tuttavia, lui è un po’ geloso del fatto che la donna spesso per lavoro va fuori città, quindi vorrebbe accompagnarla.

Cosa che non accetta lei, infatti quest’ultima pretende che l’uomo abbia più fiducia nei suoi confronti. Con molta probabilità molto presto usciranno mano nella mano per vivere la loro frequentazione lontana dalle telecamere e riflettori.

Trono classico: Samantha bacia Bogdan, Alessio furioso

Gli spoiler di Uomini e Donne in onda oggi svelano che sarà il turno di Samantha. Quest’ultima in settimana ha fatto l’esterna con Alessio. I due si sono ritrovati dopo il raffreddamento delle volte scorse. Il corteggiatore ha ammesso di averla messa alla prova per avere delle conferme da lei, quindi ha deciso di fare una videochiamata con il padre per presentargliela e darle così una sicurezza in più.

Subito dopo verrà mostrata l’esterna di Bogdan dove i due hanno fatto karaoke insieme perché il ragazzo sbirciando Instagram ha capito che alla tronista piace tanto. Poi quest’ultima ha fatto spegnere le telecamere e in studio si verrà a sapere che si sono baciati.

Lei finalmente è convinta di piacergli. Ovviamente Alessio si arrabbierà e non la farà nemmeno parlare per quanto è irritato. La ragazza però, gli farà capire che deve fare il suo trono per fare una scelta giusta. Il corteggiatore non riuscirà a capirla, quindi Maria De Filippi chiede alla tronista con chi vuole danzare. Ma Alessio prenderà la parola dicendo che può ballare con il rivale perché tanto lui non ne ha voglia. Lei ammetterà che comunque avrebbe scelto di ballare con Bogdan e comunicherà ad Alessio che potranno ballare dopo Lui risponderà così: “Se me va sennò balli da sola”.