Manuela Ferrera, la conferma dell’ex fidanzato Biagio D’Anelli: “Si, ha le protesi ai glutei”

Il sospetto su Manuela Ferrera

Dopo il suo ingresso alla 15esima edizione de L’Isola dei famosi sul web era esploso il caso Manuela Ferrera e il possibile intervento al suo lato B. Il sospetto si è rafforzato lunedì scorso in occasione della prova leader quando ai glutei dell’ex meteorina del Tg4, visibilmente dimagrita, si notava qualcosa di strano.

A darne confermato è stato il suo ex fidanzato Biagio D’Anelli che in questo momento è tra due fuochi. Infatti in Honduras è presente anche un’altra sua ex, l’attrice Emanuela Tittocchia. Ma andiamo a vedere nel dettaglio cosa ha dichiarato l’opinionista ed ex gieffino.

L’ex gieffino conferma che Manuela si è rifatta i glutei

Ospite a Pomeriggio Cinque da Barbara D’Urso, Biagio D’Anelli che disertava i suoi salotti da qualche settimana, ha confermato le voci di un possibile intervento chirurgico ai glutei da parte della sua ex fidanzata.

“Protesi al gluteo? Sì è vero, ma quando era fidanzata con me non l’aveva, devo essere sincero. Ma ora è palese, si nota, l’ho notato anche ieri sera. Lei non mangia molto e dimagrendo in questi tre giorni, si vede, lo hanno visto tutti”, ha confessato l’ex concorrente del Grande Fratello nello studio di Cologno Monzese. (Continua dopo il video)

Il rancore tra Manuela Ferrera e Emanuela Tittocchia ha un nome: Biagio d’Anelli! 🔥

Lui da che parte si schiererà? #Pomeriggio5 #Isola pic.twitter.com/fENcjB0cA2 — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) April 27, 2021

Biagio D’Anelli, l’ex di Manuela Ferrera ed Emanuela Tittocchia

Prima dell’ingresso delle sue ex a L’Isola dei Famosi 15, l’ex gieffino Biagio D’Anelli aveva rilasciato una lunga intervista per il magazine Nuovo Tv dove ha rivelato di aver frequentato nello stesso periodo due ragazze, l’una all’insaputa dell’altra. Ovviamente si tratta dell’attrice di Centovetrine Emanuela Tittocchia e l’ex meteorina del Tg4 Manuela Ferrera.

“Ho deciso di raccontarlo solo ora perché andranno all’Isola dei Famosi. Quando ho saputo che sarebbero andate all’Isola mi sono preoccupato. Per loro sarà paradossale ritrovarsi lì insieme, con il passato che hanno”, ha dichiarato l’opinionista di Barbara D’Urso. Quest’ultimo è stato insieme con la seconda nel 2011 e la loro storia è durata circa nove mesi, fin quando lui ha iniziato a frequentare l’altra donna. Una circostanza che successivamente ha creato un po’ di grattacapi aal ragazzo.