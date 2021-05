Gilles Rocca è svenuto a L’Isola dei Famosi: “Sono collassato e mi veniva da vomitare” (VIDEO)

Gilles Rocca ha chiesto a tutti di nominarlo?

Giovedì sera, in occasione della messa in onda della 13esima puntata de L’Isola dei Famosi (in differita) i naufraghi del gruppo dei primitivi hanno nominato in massa Gilles Rocca. Per quale motivo? Ovviamente, dallo studio di Cologno Monzese i tre opinionisti e la conduttrice Ilary Blasi hanno intuito che si sono messi d’accordo sottobanco. Nonostante li abbiano chiamati in causa a dire la verità, i diretti interessati hanno negato spudoratamente.

A smascherare i compagni d’avventura ci ha pensato l’ex Pupa Miryea Stabile che ha detto: “Sì Ilary, si sono messi d’accordo. Lui ha chiesto a noi di nominarlo. Angela è venuta da me e io le ho chiesto se Gilles avesse chiesto di andare al televoto. Lei mi ha detto di sì“.

Gilles Rocca rivela di essere svenuto

A quel punto Andrea Cerioli, Angela Melillo, Francesca Lodo hanno negato ancora una volta, ma nessuno in studio gli ha creduto. A quel punto Gilles Rocca ha confessato di essere svenuto e di aver perso tutte le forze.

“Miryea stai mentendo, sei bugiarda. Non ho avuto bisogno di chiedere loro la nomination. E no, non me la prendo che hanno fatto il mio nome, anzi hanno compreso la situazione. Mi sono isolato e ho avuto delle mancanze, loro hanno capito. Chiedo a chi mi vuole bene di farmi tornare a casa. Davvero, fatemi tornare ho chiuso qui. Penso di aver finito tutte le mie energie. Io sono svenuto prima, non sono stato affatto bene. Ilary sono collassato e quando mi sono alzato mi veniva da vomitare. Non stavo davvero bene. Cosa devo fare allora?”, ha detto il vincitore di Ballando con le Stelle.

Tommaso Zorzi contro i naufraghi de L’Isola dei Famosi 15

A quel punto Tommaso Zorzi, visibilmente irritato, ha preso la parola: “Come mai ogni volta che ci sono le nomination nel gruppo dei primitivi, si va sempre sullo stesso nome? È noioso, è banale. Ve l’ha chiesto Gilles?”.

Angela Melillo ha negato che si siano messi d’accordo. Dopo la confessione di Miryea Stabile, smentita da Rocca, il rampollo meneghino si è inferocito urlando: “Ma voi volete prendere per il cu** me, ma basta. Ma ragionate con la vostra testa. Valentina non dire no. Tu sei la prima”. Ilary Blasi ha dato ragione al 26enne: “Siete proprio bugiardi, fino alla fine”. Ecco il video: