Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli beccati insieme: lo strano incontro genera sospetti (FOTO)

In queste ore è stata sganciata una bomba che riguarda Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli. I due, infatti, sono stati beccati a fare colazione insieme in un bar a Milano. La strana “coppia” ha generato un bel po’ di sospetti tra gli utenti del web.

L’indiscrezione è stata lanciata da una pagina Instagram che si occupa di paparazzate e le immagini sono divenute subito virali. Ad ogni modo, per quale ragione i due sono usciti insieme? Vediamo cosa è emerso.

L’incontro fortuito tra Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli?

Cecilia Rodriguez e Pierpaolo Pretelli si sono incontrati da soli. Questa mattina, i due hanno deciso di fare colazione insieme in un bar del milanese. La coppia sembrava estremamente tranquilla e rilassata, cosa che ha fatto presumere si trattasse di una giornata in amicizia. Non sono mancate risate e chiacchierate distese, tuttavia, c’è chi non può fare a meno di guardare con sospetto la vicenda. Ciò che in molti si stanno domandando è: per quale motivo i due si sono incontrati da soli?

Ricordiamo che Ignazio Moser è attualmente all’Isola dei famosi, pertanto, non ha potuto presenziare all’incontro, però, che ne è stato di Giulia Salemi? La ragazza è stata esclusa da questo appuntamento e la cosa non piace ai fan. Tra le due donne, infatti, non scorre esattamente buon sangue, in virtù del fatto che hanno condiviso un fidanzato, ovvero, Francesco Monte. (Continua dopo il post)

I retroscena su Francesco Monte

Entrambe hanno avuto un rapporto sentimentale con il ragazzo. Cecilia decise di interrompere la storia con l’ex tronista di Uomini e Donne quando prese parte al GF Vip. In tale occasione conobbe Ignazio Moser e decise di fidanzarsi con lui. Monte, a sua volta, conobbe Giulia sempre nello stesso reality show, e i due diedero luogo ad una storia, durata circa un anno. Francesco, poi, decise di interrompere gettando la Salemi nello sconforto più totale.

In virtù di tutti questi retroscena, dunque, l’incontro che c’è stato tra Pierpaolo Pretelli e Cecilia Rodriguez non può che generare delle domande. Nel frattempo, i due sono completamente spariti dai social e non sono intervenuti per commentare la vicenda. Cosa staranno tramando? Tra loro ci sarà solo una semplice amicizia, oppure c’è dell’altro? Non ci resta che attendere per sapere se ci sarà qualche sviluppo.