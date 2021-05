Elisa Isoardi svela il suo futuro a Mediaset e gela la Rai: “Voglio stare in un’azienda che crede in me”

Elisa Isoardi ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della sua esperienza all’Isola dei famosi ed ha fatto menzione anche del suo futuro in Mediaset. Da quando ha preso parte al reality show di Canale 5, l’ex presentatrice Rai è finita nell’occhio del ciclone.

In molti, infatti, l’hanno reputata perfettamente idonea a ricoprire il ruolo di conduttrice di qualche programma di Canale 5. A tal proposito, erano spuntati i nomi di due trasmissioni, ovvero, Mattino 5 e Domenica Live. Vediamo cosa ha risposto la donna.

Perché Elisa ha partecipato all’Isola dei famosi e quanto è dimagrita

Nel corso di una recente intervista a TV Sorrisi e Canzoni, Elisa Isoardi ha svelato i motivi che l’hanno spinta ad accettare la proposta di Mediaset di partecipare all’Isola dei famosi. La protagonista ha detto di non averci pensato due volte su quando le è arrivata la proposta in quanto, in questo periodo, aveva un fortissimo bisogno di cimentarsi in una nuova avventura. Il desiderio di sentirsi viva e di dimostrare a se stessa e agli altri quanto valesse ha prevalso su tutto.

Elisa, però, ha specificato che questo reality show non è semplice da portare a termine in quanto pone dinanzi dei limiti che non si credeva di avere. Durante la sua esperienza, durata per 8 puntate, la donna ha rivelato di aver perso ben 10 kili. Ad ogni modo, l’isola le ha donato davvero tanto. Le ha fatto riscoprire il sapore delle piccole cose e l’importanza dei suoi affetti e i suoi cari. (Continua dopo il post)

La Isoardi commenta il futuro in Mediaset

Successivamente, poi, Elisa Isoardi ha parlato anche dei rumors che la vedono alla guida di un programma Mediaset. Attualmente in ballo sembrano esserci una versione speciale di Mattino 5, che dovrebbe andare in onda il sabato e la domenica, e Domenica Live. Ebbene si, Barbara D’Urso potrebbe trovarsi a lasciare le redini della sua trasmissione a partire dal prossimo autunno. Ad ogni modo, almeno per il momento, non c’è nessuna informazione ufficiale.

In ogni caso, Elisa ha detto che sarebbe assolutamente lieta e propensa ad accettare un simile incarico. In Mediaset si è trovata alla grande, in quanto ama lavorare in un’azienda che crede in lei. Le sue parole sono state viste come una velata frecciatina al competitor Rai. Che presto ci sarà una replica piccata dai vertici di Viale Mazzini? Vedremo.