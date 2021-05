Oroscopo 9 maggio e classifica: intoppi per Pesci, Leone in gran forma

L’Oroscopo del giorno 9 maggio denota una giornata molto intensa per i Pesci e gli Acquario. Entrambi i segni si trovano all’interno di una tempesta. I Leone, invece, sono molto tranquilli, mentre i Toro devono essere tenaci.

Le previsioni del 9 maggio dei segni più fortunati

1 Leone. Primi in classifica, i nati sotto questo segno vivranno un momento di svolta per quanto riguarda alcuni rapporti. Se siete indecisi sul da farsi, lasciatevi consigliare dal vostro cuore. In campo professionale, invece, sono in arrivo dei successi, specie per coloro i quali si sono impegnati tanto.

2 Toro. Questo è il momento di dare spazio alle storie importanti e alle cose che contano davvero. Per quanto riguarda i rapporti interpersonali, sono favorite le relazioni stabili, le quali potrebbero portare anche a qualcosa di più. Non smettete di inseguire i vostri sogni e i vostri obiettivi.

3 Scorpione. La Luna è in aspetto positivo e questo è decisamente un buon segno. Andate avanti per la vostra strada e non lasciatevi intimorire dai pareri discordanti. Caratterialmente siete persone molto decise, pertanto, risulterà davvero difficile riuscire a farvi cambiare idea.

4 Gemelli. L’Oroscopo del 9 maggio denota una giornata alquanto dinamica e risoluta per i nati sotto questo segno. Se ci sono delle questioni da chiarire, meglio farlo adesso. Per quanto riguarda il lavoro, è meglio non dare troppo peso alle polemiche, lasciatevi scivolare di più le cose addosso.

5 Capricorno. Evitate di intavolare discussioni inutili. Le previsioni rivelano che la Luna è in buon aspetto, ma non dovete tirare troppo la corda in certe situazioni. Per quanto riguarda il lavoro, invece, ci sono dei nuovi progetti in vista. Se state lavorando a qualcosa di nuovo, non fermatevi.

6 Cancro. Buon momento per quanto riguarda i single. Ci sono ottime possibilità di fare nuovi incontri e di cimentarvi in relazioni innovative e intriganti. Le coppie stabili, invece, potrebbero entrare nel circolo vizioso della abitudini. Anche in campo professionale è necessaria un po’ di fantasia.

Oroscopo ultimi sei segni

7 Acquario. I nati sotto questo segno stanno vivendo in un mare in tempesta, senza sapere esattamente quale direzione stia prendendo la propria vita. Ad ogni modo, a partire da oggi ci sarà un netto miglioramento. Non siate più titubanti e timorosi di dire quello che pensate. Con diplomazia si può dire tutto.

8 Pesci. Siete travolti da un turbinio di mozioni e questo potrebbe causare una certa instabilità per quanto riguarda l’umore. In amore è importante tenere alta la guardia, non fidatevi di tutti. Il lavoro procede bene per i soggetti indipendenti. Chi non lo è, invece, potrebbe avere qualche intoppo.

9 Sagittario. L’Oroscopo del 9 maggio denota una giornata un po’ particolare per i sentimenti. Se non siete sicuri di un rapporto, basta tergiversare, prendete una decisione. Per quanto riguarda i rapporti di coppia stabili, invece, non sottovalutate nessun aspetto. Nulla è scontato.

10 Ariete. Se ci sono delle questioni in sospeso, forse è meglio affrontarle subito. Come si suol dire, via il dente, via il dolore. Per quanto riguarda i rapporti sentimentali, chiedetevi se ne vale davvero la pena, altrimenti non è il caso di continuare a trainare un carro che non porterà da nessuna parte.

11 Vergine. Oggi vi sentite un po’ polemici, questo potrebbe spingervi a sollevare alcune discussioni. Per quanto riguarda i rapporti in crisi, essi potrebbero subire una piccola battuta d’arresto. Meglio non elemosinare nulla in amore. Non spingete nessuno ad amarvi, ma lasciate che le persone siano libere di agire come meglio ritengono.

12 Bilancia. La giornata odierna potrebbe rivelarsi un po’ burrascosa. Se siete nervosi e irascibili è meglio che non intavoliate discussioni o proviate a risolvere delle questioni in sospeso. Cercate di essere abbastanza calmi anche per quanto riguarda il lavoro. In tale ambito, una sfuriata non sarebbe certamente la cosa migliore da fare.