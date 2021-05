Vera Gemma e Angela Melillo litigano in diretta: “Tu me l’hai fatta grossa già prima de L’isola”

Vera Gemma punta il dito contro Angela Melillo

Lunedì sera su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi 2021. Come le altre volte le vere dinamiche sono avvenute grazie ad un eliminato che non ha perso tempo a litigare a distanza con una naufraga presente in Honduras. Stiamo parlando di Vera Gemma, arrivata in studio dopo la quarantena di 15 giorni, e Angela Melillo. Quest’ultima quando è stata invitata dalla conduttrice Ilary Blasi alla postazione nomination, la fidanzata di Jedà non ha perso tempo a lanciarle delle frecciate velenose.

“Angela, amica mia, come stai? Mi riconosci? Ciao bella, come stai lì? Allora, mi permetto di darti un consiglio. A parte la tua forza nelle prove che vieni dal mondo della danza, sei atletica e hai l’equilibrio, l’abbiamo capito già tutti. Questo tuo bisogno un po’ velato di essere sempre neutrale per ricordare sempre quanto sei corrette e per bene. Sappi che se si è delle persone ammodo non bisogna ricordarlo, ma viene naturale capirlo. L’unica persona a cui sei andata contro e ti sei esposta un attimo è Miryea, che ha detto la verità. Lei vi ha beccati che vi eravate accordati per nominare Gilles che ve l’aveva chiesto”, è iniziato così lo sfogo dell’ex naufraga contro la ballerina romana.

L’attacco di Vera Gemma

Ma la rabbia di Vera Gemma nei confronti di Angela Melillo non è terminata qui. Infatti, sempre nella postazione nomination della Palapa de L’Isola dei Famosi 2021, l’ex ballerina del Bagaglino si è vista arrivare delle accuse.

“Allora dovresti tirare fuori un po’ di rabbia e antipatia. Ti voglio vedere litigate, ti vorrei vedere fare una scenata. Insomma un po’ di energia anche in quel senso. Questo equilibrio che hai sempre non mi piace. Esponiti un pochino di più. Abbiamo capito che sei una persona brava, non ce en frega niente. Facci vedere anche quanto sei cattiva. Con me l’hai fatto, quando hai potuto mi hai dato solo colpi alle spalle“, ha tuonato l’attrice capitolina dallo studio di Cologno Monzese.

La replica di Angela Melillo

Dopo aver fatto sfogare Vera Gemma presente nello studio de L’Isola dei Famosi 15, poi è stato il turno di Angela Melillo che con la sa solita pacatezza che la contraddistingue ha replicato a dovere alla sua ex compagna d’avventura. “Cara Vera Gemma ascoltami adesso. Io non sono te lo capisci?. Mi dispiace. Io sono Angela, sono questa. Se non ti piaccio? Pazienza, me ne farò una ragione. Sicuramente ci sarà qualcuno che apprezzerà come sono. Che non sono te non ci sono dubbi? Vedi, c’è una piccola differenza, io sto qua e tu stai là! E poi amore no. Non sono il tuo amore, vorrei che tu mi chiamassi sempre Angela”, ha detto la naufraga.

Poi quest’ultima ha detto che ognuno nella vita deve essere com’è e non si deve mai vergognare. “Questi sono tuoi pensieri, io non mi infango, sono me stessa. Mi spiace che tu dica questo perché nei pochi attimi in cui piangevi e volevi lasciare ho visto qualcosa in te. Tu me l’hai fatta grossa già prima di entrare. Al telefono mi hai detto che non mi avresti mai nominata e l’hai fatto alla prima occasione”, ha concluso l’ex danzatrice.