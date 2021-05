Il Paradiso delle signore trama 13 maggio: Cosimo vuole lasciare Milano

La trama della puntata del 13 maggio del Paradiso delle signore rivela che Cosimo sembrerà intenzionato a lasciare Milano per sempre. Questa apparirà per il giovane l’unica soluzione ideale per riuscire a rifarsi una vita.

Tra Marta e Vittorio, intanto, sembrerà tornato definitivamente il sereno. Ad ogni modo, i bei tempi di una volta risulteranno ancora parecchio lontani. Il destino di Marcello, invece, sembrerà segnato, ma Ludovica non si arrenderà.

Cosimo prende una decisione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del Paradiso delle signore di giovedì 13 maggio vedremo che Ludovica continuerà a lottare per riuscire a salvare Marcello dal suo crudele destino. La fanciulla dirà di essere pronta a qualunque cosa pur di salvare le sorti del suo amato. Ad ogni modo, a darle una mano in questo ci penserà Armando. Anche il capo magazziniere, infatti, deciderà di andare in carcere per poter parlare con Barbieri.

Intanto, Cosimo paleserà la volontà di lasciare Milano. Bergamini dovrà farsi coraggio e parlare con sua moglie di questa decisione. Per lui, questo è l’unico modo per riuscire a rifarsi una vita lontano da tutto quello che è accaduto in questo periodo. Ma come la prenderà Gabriella? Sarà disposta a seguire suo marito in questa decisione? A fronte di una storia parecchio incerta, poi, vedremo che ce ne sarà un’altra abbastanza avvincente.

Trama 13 maggio, Rocco ufficializza il fidanzamento

Marta e Vittorio, infatti, sembreranno essere riusciti a trovare il giusto equilibrio. La loro intesa sarà palese a tutti al Paradiso delle signore, nel corso della puntata del 13 maggio. Malgrado il netto riavvicinamento, però, i tempi d’oro vissuti dalla coppia saranno ancora parecchio lontani. Intanto, anche tra Rocco e Maria il clima sembrerà decisamente disteso. Il giovane, infatti, arriverà ad annunciare alla sua famiglia l’imminente fidanzamento con la dama.

Nel frattempo, alcune veneri non riusciranno a gioire appieno di questa splendida notizia. Le più affrante saranno Dora e Stefania. Entrambe le fanciulle, purtroppo, si sono invaghite di ragazzi che non possono contraccambiare i loro sentimenti. Per tale motivo, le due saranno piuttosto giù di corda. Specie Dora non riuscirà a capacitarsi del fatto che l’uomo di cui si è invaghita, in realtà, è un seminarista. Per cercare di risollevare il morale alle fanciulle, allora, Gloria deciderà di compiere nei loro confronti un gesto molto gradito.