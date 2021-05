Tra Brando Giorgi e Awed scatta la rissa: “Come ti permetti di darmi dello schifoso”

Scontro a distanza a L’Isola dei Famosi 15

In occasione della nuova puntata de L’Isola dei Famosi 15 ad un certo punto c’è stato un momento di grande tensione. Infatti, il pubblico di Canale 5 ha assistito ad uno scontro a distanza tra Awed e Brando Giorgi. Lo Youtuber, già reduce da una discussione con Emanuela Tittocchia e Isolde Kostner, ha dovuto affrontare anche le accuse dell’ex volto di Centrovetrine, ospite nello studio di Cologno Monzese.

La ragione del contendere, le affermazioni che il conduttore del GF Vip Party avrebbe detto sul conto dell’attore. In pratica, lo avrebbe definito ‘schifoso’, quando non ha salutato Beppe Braida che stava lasciando l’Honduras per motivi legati alla sua famiglia.

Le pesanti accuse di Brando Giorgi

La conduttrice Ilary Blasi ha chiamato Awed nella postazione delle nomination. Dopo che il ragazzo ha fatto il nome di Roberto Ciufoli per mandarlo al televoto, lo Youtuber ha avuto la possibilità di parlare con Brando Giorgi. Quest’ultimo sin da subito si è mostrato molto scontroso con il naufrago presente in Honduras.

“Sei il miglior stratega di tutte le edizioni dell’Isola. Non te ne frega niente di nessuno. Ho notato però anche un’anima dentro di te. Quando vieni attaccato, ci rimani male. Quindi hai una sensibilità. Non capisco perché quando Braida ha lasciato l’Isola, mi hai dato dello schifoso. Non avevi nessun motivo. Visto che ti reputi educato, hai fatto uno scivolone”, ha affermato l’attore di fiction.

Botta e risposta tra Giorgi e Awed

A quel punto Awed ha replicato in questo modo: “Io ho già chiesto scusa se ho alzato i toni. Ho cercato di spiegarti che era un momento difficile. Che in venti persone stavamo piangendo per Beppe”. Ma Brando Giorgi si è arrabbiato ancora di più precisando di non aver salutato il comico solo perché non aveva capito che stava abbandonando definitivamente l’Honduras.

“Non me ne sono accorto. Perché dai dello schifoso alle persone? Ma come ti permetti. Non ti devi permettere. Se lo avesse detto mia figlia sarei andato a nuoto fino in Honduras e le avrei tirato le orecchie. Non te la prendere quando ti dicono che sei falso come una moneta da trenta euro”, ha continuato l’ex naufrago. A quel punto la conduttrice Ilary Blasi ha interrotto lo scontro e ha invitato lo Youtuber a ritornare nella sua postazione nella Palapa.