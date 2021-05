Oroscopo 13 maggio 2021: Acquario maniaci del controllo, Cancro in recupero sul lavoro

Le previsioni dell’oroscopo del 13 maggio denotano una giornata di ripresa per quanto riguarda i Cancro, specie in campo professionale. Gli Acquario patiranno il non riuscire a controllare tutto, mentre i Pesci devono aprirsi di più.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessante momento per quanto riguarda i sentimenti. Se c’è in ballo una relazione, essa potrebbe decollare abbastanza presto. Per quanto riguarda il lavoro, invece, è opportuno essere oculati in questo periodo, non lasciatevi prendere dallo sconforto se alcune cose non andranno in porto.

Toro. Il fronte lavoro è abbastanza roseo in questo momento. Coloro i quali hanno già un impiego stabile, farebbero bene a tenerselo ben stretto. Per quanto riguarda chi è alla ricerca di un nuovo lavoro o vuole cambiare, potrebbero presentarsi delle belle opportunità. Occhi ben aperti.

Gemelli. L’Oroscopo del 13 maggio 2021 denota una giornata un po’ contrastante dal punto di vista delle emozioni. Siete lunatici e particolarmente emotivi. State lontani da tutti coloro i quali potrebbero avere un’incidenza negativa sul vostro stato d’animo. Circondatevi di persone ottimiste.

Cancro. Ottime possibilità di recupero sul fronte lavoro. Chi è stato fermo per parecchio tempo, adesso avrà la possibilità di riprendersi. Per quanto riguarda la sfera sentimentale, invece, non siate troppo irruenti e cercate di mantenere la calma, specie nei rapporti di coppia già burrascosi.

Leone. Non siete certamente tra i segni che si arrendono dinanzi il primo imprevisto. Malgrado questo, però, talvolta potreste essere colti anche voi dallo sconforto. Questo è un comportamento del tutto normale, così come è normale chiedere aiuto quando siete in difficoltà.

Vergine. I rapporti di coppia stabili sono pronti per compiere delle scelte importanti. Non tiratevi indietro proprio adesso. In campo lavorativo, invece, ci sono dei nuovi progetti che fareste bene a prendere in considerazione. La fortuna aiuta gli audaci, fate tesoro di questo concetto.

Previsioni 13 maggio da Bilancia a Pesci

Bilancia. Ricucite i rapporti in crisi. Per quanto riguarda le coppie che di recente hanno avuto dei disguidi, presto potreste trovare un punto d’incontro. I rapporti familiari, invece, potrebbero rivelarsi più controversi del previsto. Sul lavoro siete precisi e meticolosi, continuate così.

Scorpione. Giornata non proprio al top per quanto riguarda l’umore. Oggi siete un po’ cupi e tristi e questo potrebbe incidere negativamente anche sul vostro rendimento professionale. Cercate di allontanare le preoccupazioni in modo da concentrarvi solamente sulle cose positive.

Sagittario. L’Oroscopo del giorno 13 maggio denota una giornata abbastanza intensa sul lavoro. Spesso vi trovate a destreggiarvi tra più situazioni e questo vi manda in tilt. Evitate di essere troppi diretti con le persone a cui tenete. Talvolta, la diplomazia è la chiave per dire ciò che si pensa senza ferire.

Capricorno. Se siete tristi e demotivati, cercate di farvi coraggio e forza grazie all’aiuto delle persone care. In campo professionale ci sono dei cambiamenti in arrivo, per alcuni di voi essi potrebbero essere anche radicali. I sentimenti faticheranno a decollare per le coppie nate in questo periodo.

Acquario. In questo periodo siete un po’ maniaci del controllo. Ad ogni modo, non tutte le cose possono essere sotto la vostra giurisdizione. Interiorizzate questo concetto e cercate di vivere un po’ di più alla giornata. Al cuore non si comanda, pertanto, in amore siate più istintivi.

Pesci. I dubbi e le perplessità potrebbero impedirvi di compiere delle scelte sul fronte lavorativo. Sappiate che nulla si ottiene se non c’è un po’ di rischio. In campo sentimentale ci sono delle novità. I cuori solitari potranno, finalmente, vivere delle nuove e belle emozioni, siate pronti a tutto.